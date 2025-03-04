Не на лінії фронту: в яких регіонах України можуть стояти миротворці, — нардеп (відео)

Народний депутат Олександр Юрченко заперечив ідею дислокації західних військ у Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі. На його думку, миротворці не замінять українських бійців ще й тому, що європейці не зможуть ефективно діяти в боях.

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Західні миротворці можуть опинитись в Україні, але їх розмістять достатньо далеко від лінії боїв, заявив народний депутат та член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олександр Юрченко. На його думку, європейські солдати будуть захищати північні кордони та їх використають для ротації бійців Сил оборони. Про те, як європейські партнери можуть відреагувати на атаки Збройних сил Російської Федерації, нардеп розповів в ефірі "Новини. Live".

Миротворці в Україні - пояснення Юрченка див. з 1:58:00 трансляції (19:49)

Юрченко пояснив, що європейські миротворці не будуть розміщуватись на лінії розмежування. Політик заперечив ідею дислокації західних військ у Полтаві, Дніпра, Кривому Розі. На його думку, ідеться про чотири регіони:

Харків; Суми; Чернігів; Волинь.

Народний депутат пояснив, що названі ним регіони, ймовірно, слід захистити від можливого вторгнення РФ з боку Білорусі. Крім того, є ще одна причина — потреба в ротації бійців Сил оборони, які перебувають на фронті, заявив Юрченко.

"Вони будуть знаходитися безпосередньо, і я думаю, не Полтава-Дніпро-Кривий Ріг, а моє бачення — це Харків, Суми, Чернігів, можливо, навіть Волинь", — сказав він.

На думку Юрченка, західні миротворці не зможуть замінити українських бійців ще й тому, що європейці не зможуть ефективно діяти в боях. Також політик уточнив, якою буде реакція Заходу на можливі атаки на миротворців. На його думку, ідеться не про висловлення стурбованості, а якісь інші дії. Якою буде відповідь Європи, він чітко сказати не зміг.

Олександр Юрченко — політик, який прийшов у Раду 9 скликання як член партії "Слуга народу". Вже у травні 2020 він вийшов з фракції через скандали з бійками та наркотиками. Після цього народний обранець увійшов у депутатську групу "Відновлення України".

Миротворці в Україні — деталі

Зазначимо, 20 лютого видання The Telegrath озвучило плани щодо розміщення західних миротворців в Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, ймовірно, передав план президенту США Дональду Трампу, написали журналісти. Згідно з ідеєю європейців, миротворчий контингент складатиметься з 30 тис. осіб. Можливі бази — у Полтаві, Дніпрі та Кривому Розі. Наголошувалось, що військові не будуть брати участь у бойових діях. Їхнє можливе завдання — захист об'єктів інфраструктури та розвідка, планували європейці. З іншого боку, були сподівання, що з повітря їх захищатимуть США, які, крім того, мали підвести війська до західних кордонів України.

Миротворці в Україні — де будуть можливі бази західниих військ Фото: The Telegraph

Тим часом народний депутат Роман Костенко висловив свою думку щодо миротворців в Україні. З його слів, на них не можна буде покладатись, бо вони, ймовірно, втечуть при реальній загрозі.

Нагадуємо, 4 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про орієнтовний план перемир'я, в якому миротворці не згадуються.