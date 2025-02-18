Потрібні 100 тисяч: експерти про умови та проблеми появи західних військ в Україні

Західні війська в Україні матимуть стрілецьку зброю та бронемашини для захисту від вибухівки, пояснив військовий експерт журналістам. Також є проблема з лінією розмежування, оскільки РФ хоче окупувати нові території.

Related video

Велика Британія має 70-тисячну армію, тому не ясно, яку частину настільки малого війська вона може виділити для миротворчої місії в Україну. Тим часом перед появою бійців західних країн необхідно визначити, де вони житимуть, яку зброю матимуть та які виконуватимуть функції. Наприклад, вони можуть стояти на блокпостах чи патрулювати лінію розмежування. Зі зброї — легка стрілецька "плюс" броня. Про варіанти появи західних військ в Україні розповіли на порталі ТСН.

ТСН опублікувала аналіз ситуації щодо миротворців від двох експертів — ексречника Генштабу ЗСУ, полковника Владислава Селезньова та військового аналітика Олексія Гетьмана. Селезньов, який брав участь у 12 ротаціях миротворців у Косово під прапором НАТО, назвав головну вимогу до появи західних військ та описав умови їх перебування в Україні. Гетьман, своєю чергою, пояснив, де саме стануть миротворці та чим вони займатимуться.

Західні війська в Україні — деталі

Експерти описали ймовірні обставини, умови та проблеми появи західних військ в Україні:

Україна та РФ повинні погодитись на появу західних військових на лінії розмежування. При цьому не ясно, яку лінію визнають росіяни, оскільки вони вимагають віддати їм Херсонську та Запорізьку області, і частину Донецької на додачу до раніше окупованих регіонів;

миротворці проживатимуть на спеціальних базах та виконуватимуть узгоджені функції. Можливі функції — перебування на блокпостах чи стеження за усією лінією зіткнення;

можлива зброя західного контингенту — стрілецька зброя, техніка для захисту, наприклад, від вибухівки. Селезньов пояснив, що вид зброї залежить від завдань місії і того, чи дозволено карати сторону, яка порушила домовленості;

не відомо, коли саме з'являться західні війська, оскільки ЄС "дуже забюрократизована", зауважив Гетьман;

контингент може стати на лінії розмежування на українській території;

можлива кількість миротворців — близько сотні тисяч бійців. Кількість повинен визначити Генштаб ЗСУ, хоч і не ясно, звідки Європі взяти таку кількість людей, заявив експерт.

В підсумку обидва співрозмовники служби новин погодились, що перед появою західних військ потрібно відповісти на велику кількість питань і це займе певний час. Крім того, Гетьман пояснив, що було б непогано, якби з'явились не війська певних країн, а загальноєвропейська армія, але коли її створять — не ясно.

"Все ж таки створення спільних європейських збройних сил було б логічним в сучасних реаліях", — навели журналісти думку Гетьмана.

Зазначимо, розмова про західні війська в Україні точиться з зими 2024 року, коли таку думку вперше висловив президент Франції Емманюель Макрон. Рік тому він не знайшов підтримки у інших європейських країн. У 2025 році після Мюнхенської конференції, коли США прояснили своє ставлення до вторгнення РФ, Велика Британія заявила, що могла б надіслати своїх військових в Україну. Про це висловився прем'єр Британії Кір Стармер: політик заявив про "готовність", але не навів жодних конкретних планів.

Нагадуємо, 18 лютого Емманюель Макрон висловився щодо того, як розвиватимуть події в Україні після угоди, яку укладуть США та РФ.