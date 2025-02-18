Нужны 100 тысяч: эксперты об условиях и проблемах появления западных войск в Украине

Западные войска в Украине будут иметь стрелковое оружие и бронемашины для защиты от взрывчатки, пояснил военный эксперт журналистам. Также есть проблема с линией разграничения, поскольку РФ хочет оккупировать новые территории.

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Великобритания имеет 70-тысячную армию, поэтому не ясно, какую часть столь малого войска она может выделить для миротворческой миссии в Украине. Между тем перед появлением бойцов западных стран необходимо определить, где они будут жить, какое оружие будут иметь и какие будут выполнять функции. Например, они могут стоять на блокпостах или патрулировать линию разграничения. Из оружия — легкая стрелковая "плюс" броня. О вариантах появления западных войск в Украине рассказали на портале ТСН.

ТСН опубликовала анализ ситуации по миротворцам от двух экспертов — экс-главы Генштаба ВСУ, полковника Владислава Селезнева и военного аналитика Алексея Гетьмана. Селезнев, который участвовал в 12 ротациях миротворцев в Косово под флагом НАТО, назвал главное требование к появлению западных войск и описал условия их пребывания в Украине. Гетман, в свою очередь, объяснил, где именно станут миротворцы и чем они будут заниматься.

Западные войска в Украине — детали

Эксперты описали вероятные обстоятельства, условия и проблемы появления западных войск в Украине:

Украина и РФ должны согласиться на появление западных военных на линии разграничения. При этом не ясно, какую линию признают россияне, поскольку они требуют отдать им Херсонскую и Запорожскую области, и часть Донецкой в дополнение к ранее оккупированным регионам;

миротворцы будут проживать на специальных базах и выполнять согласованные функции. Возможные функции — пребывание на блокпостах или слежение за всей линией соприкосновения;

возможное оружие западного контингента — стрелковое оружие, техника для защиты, например, от взрывчатки. Селезнев пояснил, что вид оружия зависит от задач миссии и того, разрешено ли наказывать сторону, которая нарушила договоренности;

не известно, когда именно появятся западные войска, поскольку ЕС "очень забюрократизирована", заметил Гетьман;

контингент может стать на линии разграничения на украинской территории;

возможное количество миротворцев — около сотни тысяч бойцов. Количество должен определить Генштаб ВСУ, хоть и не ясно, откуда Европе взять такое количество людей, заявил эксперт.

В итоге оба собеседника службы новостей согласились, что перед появлением западных войск нужно ответить на большое количество вопросов и это займет определенное время. Кроме того, Гетман объяснил, что было бы неплохо, если бы появились не войска определенных стран, а общеевропейская армия, но когда ее создадут — не ясно.

"Все же создание совместных европейских вооруженных сил было бы логичным в современных реалиях", — привели журналисты мнение Гетьмана.

Отметим, разговор о западных войсках в Украине ведется с зимы 2024 года, когда такую мысль впервые высказал президент Франции Эмманюэль Макрон. Год назад он не нашел поддержки у других европейских стран. В 2025 году после Мюнхенской конференции, когда США прояснили свое отношение к вторжению РФ, Великобритания заявила, что могла бы отправить своих военных в Украину. Об этом высказался премьер Британии Кир Стармер: политик заявил о "готовности", но не привел никаких конкретных планов.

Напоминаем, 18 февраля Эмманюэль Макрон высказался относительно того, как будут развивать события в Украине после соглашения, которое заключат США и РФ.