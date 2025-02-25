Втечуть першими: у Раді оцінили перспективи направлення до України 30 тисяч миротворців (відео)

Ідея розміщення миротворців в Україні можлива, але для цього необхідні певні умови, зазначив Роман Костенко. Водночас, за його словами, обіцяних Європою 30 тисяч військових все одно дуже мало.

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Ідея розміщення миротворців в Україні має право на життя, але ключовим питанням залишається кількість та де саме буде розташований контингент іноземних військ. Так вважає секретар комітету ВР з нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Розповідь Романа Костенка щодо миротворців дивіться з 3:15

За його словами, дуже важливою буде ймовірна дислокація військових, адже їх можуть розмістити як всередині країни, так і на лінії розмежування, між Росією та Україною.

"Я не знаю країну, яка б туди їх відправила", — наголосив народний депутат.

Окрім того, за його словами, 30 тисяч миротворців, які можуть надіслати Франція та Велика Британія після досягнення угоди про припинення вогню, дуже мало й вони, у разі наступу російської армії "побіжать першими".

Також Роман Костенко наголосив, що гарантії безпеки для України мають бути цілком конкретними, з чітко прописаними правилами для кожної країни-партнера, включно з застосуванням ядерної зброї. Тобто, пояснив глава профільного комітету ВРУ, у разі будь-якої агресії Російської Федерації проти України, Франція, скажімо, одразу підіймає всі свої війська та переміщає їх до кордонів з Україною, Німеччина направляє всі свої літаки і закриває небо, Франція і Британія готують свою ядерну зброю для удару по РФ тощо.

Роман Костенко зазначив, що Україні потрібно готувати європейських партнерів до викликів, які диктують безпекова ситуація, що склалася у світі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон наголошував, що миротворці забезпечуватимуть виключно виконання підписаної мирної угоди між РФ та Україною.

Також Фокус писав, що президент США Дональд Трамп вважає, що російський президент Володимир Путін погодиться на розміщення європейських миротворців в Україні в рамках можливої мирної угоди.