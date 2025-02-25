Сбегут первыми: в Раде оценили перспективы направления в Украину 30 тысяч миротворцев (видео)

Идея размещения миротворцев в Украине возможна, но для этого необходимы определенные условия, отметил Роман Костенко. В то же время, по его словам, обещанных Европой 30 тысяч военных все равно очень мало.

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Идея размещения миротворцев в Украине имеет право на жизнь, но ключевым вопросом остается количество и где именно будет расположен контингент иностранных войск. Так считает секретарь комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Рассказ Романа Костенко о миротворцах смотрите с 3:15

По его словам, очень важной будет вероятная дислокация военных, ведь их могут разместить как внутри страны, так и на линии разграничения, между Россией и Украиной.

"Я не знаю страну, которая бы туда их отправила", — подчеркнул народный депутат.

Кроме того, по его словам, 30 тысяч миротворцев, которые могут прислать Франция и Великобритания после достижения соглашения о прекращении огня, очень мало и они, в случае наступления российской армии "побегут первыми".

Также Роман Костенко отметил, что гарантии безопасности для Украины должны быть вполне конкретными, с четко прописанными правилами для каждой страны-партнера, включая применение ядерного оружия. То есть, пояснил глава профильного комитета ВРУ, в случае любой агрессии Российской Федерации против Украины, Франция, к примеру, сразу поднимает все свои войска и перемещает их к границам с Украиной, Германия направляет все свои самолеты и закрывает небо, Франция и Великобритания готовят свое ядерное оружие для удара по РФ и тому подобное.

Роман Костенко отметил, что Украине нужно готовить европейских партнеров к вызовам, которые диктуют ситуация с безопасностью, сложившаяся в мире.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что миротворцы будут обеспечивать исключительно выполнение подписанного мирного соглашения между РФ и Украиной.

Также Фокус писал, что президент США Дональд Трамп считает, что российский президент Владимир Путин согласится на размещение европейских миротворцев в Украине в рамках возможного мирного соглашения.