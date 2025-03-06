Припинити вогонь і віддати надра: США тиснуть на Україну через угоду про мінерали, — ЗМІ

Навіть якщо Україна виконає усі вимоги Білого дому, президент США Дональд Трамп може відмовитись від домовленостей, написали журналісти.

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Сполучені Штати Америки пов'язують укладання угоди про рідкісноземельні метали з перемир'ям у російсько-українській війні. Мається на увазі, що Збройні сили України повинні припинити вогонь, а Білий дім у відповідь підпише угоду. Про вимоги Вашингтона написало видання Bloomberg.

Журналісти отримали інформацію від неназваних джерел у Європі. Джерела розповіли, що президент США Дональд Трамп поінформував європейців про суть своїх вимог. Овальний кабінет "дав зрозуміти", що підпише угоду, якщо Україна погодиться на мирні переговори з РФ.

"[Завершать угоду] за умови, що український лідер погодиться на реальний шлях для перемир’я та переговорів з Москвою", — навели журналісти слова джерела.

Співрозмовники Bloomberg повідомили ще два пункти щодо позиції США. По-перше, в угоді, за якою українці віддають корисні копалини, можуть бути зміни: про що ідеться, не вказано. По-друге, Трамп може відмовитись від підписання будь-коли і з будь-якої причини.

"Інші офіційні особи попередили, що позиція США завжди може змінитися, оскільки Трамп, як відомо, змінює свою думку", — додало видання.

У статті вказано, що журналісти звернулись за коментарями до Білого дому, але відповіді поки що не отримали. Тим часом 6 березня Володимир Зеленський повідомив про відновлення переговорів зі США на наступному тижні.

Угода про мінерали та мирні переговори — деталі

Зазначимо, 28 лютого у Білому домі зірвалось укладання угоди про мінерали, відповідно до якого США претендували на половину доходів України від корисних копалин. Видання "Європейська правда" опублікувало орієнтовний текст договору. Медіа The New York Times зауважило, що у документі є побіжна згадка про гарантії безпеки, які нічим не підкріплені. Дональд Трамп, коли сперечався з Володимиром Зеленським, запевняв, що його слова достатньо, щоб захистити Україну від атак РФ.

Фокус публікував думку експертів щодо перспектив угоди та гарантій Трампа. Зокрема, співрозмовники журналістів пояснювали, що невідомо, скільки та яких рідкісноземельних металів є в надрах України. Тому неясно, коли та які прибутки очікує отримати президент США, заявляючи то про 350 млрд, то про 500 млрд, то про 1 трлн дол. Співзасновник аналітичної платформи "Михайлівський клуб" Владислав Оленченко нагадав про минулу угоду США з Афганістаном. Договір про корисні копалини уклав Трамп, а потім Джо Байден вивів контингент з цієї країни, владу в Кабулі захопили терористи Талібан і на цьому закінчились розмови про гарантії безпеки та надра Афганістану.

Нагадуємо, після суперечки в Білому домі Володимир Зеленський та Україна отримала словесну підтримку від лідерів країн ЄС, а також Канади. Водночас політики пообіцяли, що спробують замінити допомогу Вашингтона. 4 березня у медіа розповіли про європейську компанію Govsatcom: вона може замінити Starlink, який використовується ЗСУ.