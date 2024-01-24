Псують "вечірки" ведмедям. Снігову людину все частіше бачать у місцях скупчення тварин

Нове дослідження виявило цікаву закономірність у повідомленнях про появу волохатої людиноподібної істоти.

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Десятиліттями люди по всьому світу повідомляють про дивовижні зустрічі зі сніговою людиною — величезною двоногою волохатою істотою, зріст якої сягає від 1,8 до 2,7 метра. Попри те, що наука не пов'язує повідомлення про появу бігфута з якоюсь загадковою істотою, дослідники все ще намагаються розгадати цю таємницю, пише Science Alert.

У новому дослідженні вчений Фло Фоксон звернув увагу на те, що висота снігової людини в більшості розповідей збігається з висотою американських чорних ведмедів (Ursus americanus), що стоять на задніх лапах — їхня висота коливається від 1,2 до 2 метрів. Ба більше, він також помітив одну цікаву деталь — бігфути неодмінно з'являються в місцях великого скупчення ведмедів.

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За словами дослідника, його робота зовсім не доводить, що снігової людини не існує. Однак підтверджує ідею про те, що більшість спостережень бігфута насправді пов'язана з чимось більш буденним.

У своїй роботі Фоксон використовував модель, що враховує низку чинників, а саме:

розташування популяцій ведмедів;

лісові площі;

місця появи снігової людини.

Дослідження охопило територію США і Канади й виявило цікаву кореляцію між появою снігової людини та популяціями чорних ведмедів. Результати показують, що кількість випадків спостереження снігової людини збільшується на 4% на кожні 1000 чорних ведмедів у певному регіоні. При цьому на кожні 5000 чорних ведмедів у 2006 році припадала в середньому одна зустріч із бігфутом.

У своїй роботі Фоксон використовував дані Організації польових дослідників снігових людей, що складає карти місць, де з'являлися бігфути. Автор дослідження зазначає, при одночасному розгляді трьох карт — ведмедів, снігових людей і лісових масивів — асоціації стають більш очевидними.

Повідомлення про снігову людину (угорі ліворуч), популяції чорного ведмедя (Ursus americanus) (угорі праворуч), популяції людей (унизу ліворуч) і лісові масиви США та Канади (унизу праворуч) Фото: Journal of Zoology

Подібно до інших "криптидів", наприклад Лохнеського чудовиська, ентузіасти снігової людини значною мірою покладаються на розповіді "свідків", зернисті кадри або зліпки слідів. Однак за весь цей час учені так і не змогли виявити вагомі докази того, що снігова людина справді існує. Не знайдено також і фізичних доказів, наприклад, кісток, зубів або будь-яких інших решток.

Усе це, на жаль, не додає віри науковій спільноті, а тому дослідники вважають, що ведмеді насправді можуть стати правдоподібним поясненням появи снігової людини. Фоксон також зазначає, що ці результати є попередніми, проте вони важливі для науки.

Раніше Фокус писав про те, що вчений назвав найпростіше пояснення існування снігової людини.