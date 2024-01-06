Зустріч зі сніговою людиною: турист випадково сфотографував Бігфута в дикій природі (фото)

Збираючись відпочити на природі, чоловік і не підозрював, що його безтурботне розслаблення порушить таємнича фігура, яка ховається на тлі, і яка лякає.

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У тропічному лісі Хох штату Вашингтон неспішна прогулянка туриста перетворилася на потенційну зустріч із незвіданим. Влітку 2015 року Джей Джей Енріке Тімблін насолоджувався високими деревами і безтурботною природою, коли закарбував на своїх фотографіях щось несподіване. Серед зображень величних дерев і природи одна фотографія виділялася. На ній була зображена таємнича темна фігура, що ховалася за листям, ледь помітна на перший погляд, пише The Daily Star.

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Після повернення з поїздки при найближчому розгляді на знімку виявилося, що серед дерев стоїть велика непізнана істота. Можливо, це невловима снігова людина, більш відома як Бігфут, істота з легенд і фольклору, відома своєю потайливістю і рідкістю. Така ймовірність викликала суспільне хвилювання та спекуляції.

Ця місцевість, відома своїми густими лісами і віддаленою дикою природою, вже давно стала притулком ентузіастів пошуку Бігфута. Таємнича фігура, а також незвичайні звуки і незрозумілий запах під час поїздки змусили декого припустити, що Джей-Джею, можливо, пощастило зустрітися з легендарною істотою. Відчуття моторошної і незрозумілої присутності було настільки сильним, що змусило учасників табору переміститися в інший район.

Ця зустріч, чи то зустріч із надприродним, чи то проста помилка в ідентифікації, підкреслює неминущу привабливість невідомого Фото: Facebook

Однак не всі впевнені в реальності цієї "паранормальної зустрічі". Скептики стверджують, що фігура, найімовірніше, є чорним ведмедем, звичайним мешканцем лісів Тихоокеанського Північного Заходу. Вони вважають, що перш ніж робити екстраординарні висновки, слід розглянути більш банальні пояснення. Дійсно, дика природа регіону різноманітна, і чорного ведмедя, з його темним хутром і зростом, легко можна прийняти за щось більш міфічне в тіні лісу.

Ця зустріч, чи то зустріч із надприродним, чи то проста помилка в ідентифікації, підкреслює неминущу привабливість невідомого. Вона служить нам нагадуванням про загадки природи і тонку межу між міфом і реальністю. Хоча справжня особистість фігури залишається предметом суперечок, ця історія поповнює багатий список легенд про снігову людину і продовжує інтригувати як тих, хто вірить у неї, так і скептиків. Будь то міф, ведмідь або щось інше, ліси Тихоокеанського Північного Заходу продовжують полонити уяву своїми глибокими і нерозгаданими таємницями.

Раніше Фокус писав про те, що багато людей, як і деякі одіозні дослідники, все ще вірять в існування міфічних істот.

Раніше Фокус писав про пошукову операцію в озері Лох-Несс, у якій узяли участь понад 200 осіб і ще 300 користувачів мережі стежили за дійством онлайн. Щоб відшукати міфічну істоту використовували човни і гідрофони.