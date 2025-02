Від пива до майонезу: що рекламували зірки Голлівуду на Супербоулі (відео)

Незважаючи на запаморочливу вартість реклами на Супербоулі, бренди шикуються в чергу, щоб показати світу свій товар.

Супербоул — фінальна гра в американському футболі за звання чемпіона Національної футбольної ліги Сполучених Штатів Америки, давно вже де-факто став національним святом. Це не тільки свято спорту, а й грандіозні виступи зірок першої величини в перерві між таймами, а також дуже дорога реклама. За останні роки вартість 30-секундного ролика зросла до $7 млн. Не дивно, що на підготовку таких відео йде не один місяць, а підбір героїв не менш ретельний, ніж кас на який-небудь голлівудський фільм. Хто із зірок кіно знявся в рекламних роликах для Супербоула 2025, пропонує подивитися Фокус.

Кетрін О'Хара та Віллем Дефо

Легеди кіно знялися в рекламі пивного бренду. За сюжетом, вони грають у пікбол із професійними спортсменами. Їхні суперники Трой Акін, Сабріна Іонеску, Ренді Мосс і Раян Краузер. Незважаючи на те, що Кетрін і Віллем — аматори, вони з легкістю виграють у титулованих профі. Секрет усьому — пиво, яким вони насолоджувалися перед грою.

"Найкращим було просто вийти на вулицю, бути собою і проявити цей змагальний дух, граючи в піклбол. Було весело перебувати поруч із Ренді Моссом, який теж дуже змагальний. Ми хотіли дізнатися поради про те, як ми можемо перемогти і як ми можемо поліпшити свою гру. Зазвичай у більшості рекламних роликів цього не відбувається", — розповідала пізніше Сабріна.

У рекламі також знялася актриса і співачка Кейтлін Тарвер.

Мішель Родрігес, Він Дізель і Лудакріс

Зірки "Форсажу" возз'єдналися заради реклами морозива. Кампанія називалася "Not So Fast, Not So Furious". У 30-секундному ролику Родрігес і Дизель у ролі своїх персонажів із "Форсажу" Летті та Дома "сповільнюються" за допомогою морозива бренду.

Тим часом авто Лудакріс їде поруч із ними, і він запитує: "Що сталося зі швидким життям?", на що Дизель відповідає: "Не сьогодні".

Родрігес, яка грала свою героїню Летті з моменту створення франшизи 2001 року, безумовно ніколи не думала, що вона доведе персонажа до реклами Суперкубка.

"Ми ніколи не очікували, що після першого "Форсажу", майже 25 років потому, це все ще буде актуальним у будь-якому сенсі, формі або вигляді", — зазначила вона.

Біллі Крістал, Мег Раян і Сідні Свінні

Одна з речей у Саллі Олбрайт, яка зводить Гаррі Бернса з розуму у фільмі 1989 року "Коли Гаррі зустрів Саллі", — це її прискіпливі харчові вподобання. Він каже їй, що їй потрібно півтори години, щоб приготувати сендвіч. У сиквелі в неї є всього 30 секунд. Персонажі, яких зіграли Біллі Крістал і Мег Раян, повертаються до нью-йоркського Katz' Delicatessen для повторення однієї з найвідоміших сцен фільму, в якій Саллі прикидається, що відчуває блаженство, поки вони обідають. Тепер вони так само рекламують майонез у ролику для Суперкубка.

Нещодавно фільму виповнилося 35 років, і його було прийнято до Національного реєстру фільмів

"Це було просто ідеальним штормом для нас, щоб знову зібратися за одним столом і влаштувати собі нетравлення шлунка", — каже Крістал.

