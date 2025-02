От пива до майонеза: что рекламировали зведы Голливуда на Супербоуле (видео)

Несмотря на умопомрачительную стоимость рекламы на Супербоуле, бренды выстраиваются в очередь, чтобы показать миру свой товар.

Супербоул – финальная игра в американском футболе за звание чемпиона Национальной футбольной лиги Соединенных Штатов Америки, давно уже де-факто стал национальным праздником. Это не только праздник спорта, но и грандиозные выступления звезд первой величины в перерыве между таймами, а также очень дорогая реклама. За последние года стоимость 30-секундного ролика выросла до $7млн. Неудивительно, что на подготовку таких видео уходит не один месяц, а подбор героев не менее тщательный, чем кас на какой-нибудь голливудский фильм. Кто из звезд кино снялся в рекламных роликах для Супербоула 2025, предлагает посмотреть Фокус.

Кэтрин О'Хара и Уиллем Дефо

Легеды кино снялись в рекламе пивного бренда. По сюжету, они играют в пикбол с профессиональными спортсменами. Их соперники Трой Акин, Сабрина Ионеску, Рэнди Мосс и Райан Краузер. Несмотря на то, что Кэтрин и Уиллем – любители, они с легкостью выигрывают у титулованных профи. Секрет всему – пиво, которым они наслаждались перед игрой.

"Самым лучшим было просто выйти на улицу, быть собой и проявить этот соревновательный дух, играя в пиклбол. Было весело находиться рядом с Рэнди Моссом, который тоже очень состязателен. Мы хотели узнать советы о том, как мы можем победить и как мы можем улучшить свою игру. Обычно в большинстве рекламных роликов этого не происходит", – рассказывала позже Сабрина.

В рекламе также снялась актриса и певица Кейтлин Тарвер.

Мишель Родригес, Вин Дизель и Лудакрис

Звезды "Форсажа" воссоединились ради рекламы мороженого. Кампания называлась "Not So Fast, Not So Furious". В 30-секундном ролике Родригес и Дизель в роли своих персонажей из "Форсажа" Летти и Дома "замедляются" с помощью мороженого бренда.

Тем временем авто Лудакрис едет рядом с ними, и он спрашивает: "Что случилось с быстрой жизнью?", на что Дизель отвечает: "Не сегодня".

Родригес, которая играла свою героиню Летти с момента создания франшизы в 2001 году, определенно никогда не думала, что она доведет персонажа до рекламы Суперкубка.

"Мы никогда не ожидали, что после первого "Форсажа", почти 25 лет спустя, это все еще будет актуально в каком-либо смысле, форме или виде", – отметила она.

Билли Кристал, Мег Райан и Сидни Суинни

Одна из вещей в Салли Олбрайт, которая сводит Гарри Бернса с ума в фильме 1989 года "Когда Гарри встретил Салли", – это ее придирчивые пищевые пристрастия. Он говорит ей, что ей нужно полтора часа, чтобы приготовить сэндвич. В сиквеле у нее есть всего 30 секунд. Персонажи, которых сыграли Билли Кристал и Мег Райан, возвращаются в нью-йоркский Katz’ Delicatessen для повторения одной из самых известных сцен фильма, в которой Салли притворяется, что испытывает блаженство, пока они обедают. Теперь они так же рекламируют майонез в ролике для Суперкубка.

Недавно фильму исполнилось 35 лет, и он был принят в Национальный реестр фильмов

"Это было просто идеальным штормом для нас, чтобы снова собраться за одним столом и устроить себе несварение желудка", – говорит Кристал.

Ранее Фокус писал, что Тейлор Свифт освистали на Суперкубке, а Дональд Трамп потроллил певицу.