Українські автомобілі можуть перетнути кордон без полісу "Зелена карта", — НБУ

У Нацбанку повідомили, що відсутність полісу не завадить авто на українській реєстрації перетнути кордон.

Громадяни України сьогодні можуть перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без полісів "Зелена карта". Про це повідомили у Національному банку України.

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"Після перетину кордону українцям слід подбати про придбання страхового захисту на території країн перебування. Деякі держави пропонують українцям безкоштовний поліс або беруть на себе страховий захист українських водіїв.

Так, польські страховики ERGO, PZU та Warta надають поліси внутрішнього страхування цивільної відповідальності автовласників строком на 30 днів. Агентів цих компаній можна знайти на прикордонних пунктах із польського боку кордону", — повідомили в НБУ.

Там уточнюють, що Чеське страхове бюро забезпечує безкоштовне страхове покриття шкоди, заподіяної незастрахованим українським транспортним засобом, протягом 2 місяців після перетину українського кордону. Для українських автомобілістів у Чехії також створено спеціальну гарячу лінію (+420 251 032 834), оператори якої володіють українською мовою.

"Німецькі страховики покривають шкоду, заподіяну українськими автомобілістами внаслідок ДТП, до 31 травня цього року. Німецький офіс Бюро "Зелена карта" відповідатиме за врегулювання збитків у разі аварій, а постраждалі в ДТП з вини українських водіїв мають звертатись до нього для відшкодування збитків", — кажуть в Нацбанку.

Також у НБУ нагадали, що, прямуючи в інші країни, поліси "Зелена карта" сьогодні можна оформити і в українських страховиків, у тому числі через Інтернет, як на короткий термін (до 60 днів) зі знижкою 50%, так і на будь-який термін.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України попередив українських громадян про нові види шахрайства у воєнний час.