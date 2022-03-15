У НБУ розповіли про нові схеми шахраїв в умовах війни

Зловмисники підробляють сайти благодійних фондів, які збирають гроші на підтримку ЗСУ та на лікування дітей, які постраждали під час бойових дій.

Національний банк України попередив українських громадян про нові види шахрайства у воєнний час. Зловмисники адаптуються до нових обставин та обманним шляхом привласнюють чужі кошти. Які схеми вигадують шахраї, і як стати жертвою злочинних схем, роз'яснює регулятор у своєму Telegram.

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Схема 1

Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять підписку на карту, проте взяті на себе зобов'язання не виконують і зникають.

НБУ рекомендує купувати квитки на всі види транспорту лише на офіційних онлайн-ресурсах. Якщо обставини змушують використовувати приватний транспорт, громадяни повинні наполягати на підписці готівкою в момент відправлення і не перераховувати гроші авансом.

Схема 2

Шахраї публікують фейкові оголошення про готовність здавати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах. Вони просять передплату на картку, але після отримання коштів відключають відповідний номер.

НБУ рекомендує перевірити ймовірних шахраїв кількома способами. Якщо в місті, в якому планується оренда житла, є знайомі, то можна їх попросити особисто перевірити адресу квартири і познайомитися з орендодавцем.

Також можна передзвонити на номер орендодавця з різних номерів телефону та забронювати житло. Якщо у розмові господар квартири не скаже про те, що житло вже заброньоване, то, швидше за все, він шахрай.

Схема 3

Шахраї публікують фейкові оголошення про збір коштів на лікування дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій.

Є випадки, коли шахраї знаходять фото постраждалих дітей в Інтернеті та збирають гроші на їхнє "лікування".

Схема 4

Шахраї створюють фішингові сайти, які схожі на реальні ресурси благодійних фондів, що займаються фінансовою підтримкою ЗСУ.

НБУ рекомендує завжди перевіряти адресний рядок у браузері. Навіть якщо сайти візуально можуть бути схожі, завжди відрізняються за URL-адресою.

Якщо громадяни отримали посилання у соцмережах, на e-mail або SMS не потрібно переходити за адресою посилання. Краще одразу перевірити в пошуковій системі назву необхідного сайту та, переконавшись у його справжності, лише тоді переходити на інтернет-ресурс.

Нагадаємо, що в Україні діють шахраї, які крадуть гроші під виглядом роздачі "державної допомоги". Вони розсилають СМС-повідомлення від імені банків та під цим виглядом намагаються добути конфіденційні відомості.