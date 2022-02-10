"Пропонують держдопомогу 1 000 грн і крадуть гроші з карток": шахраї вигадали нову схему
Аферисти від імені банків надсилають SMS і запитують інформацію, яка дозволяє їм зняти гроші з карток жертв, повідомили в поліції Куп'янського району Харківської області.
В Україні орудують шахраї, які крадуть гроші у вигляді роздавання "державної допомоги". Про злочинну схему у Facebook розповіла пресслужба поліції Куп'янського району Харківської області.
Як повідомляють правоохоронці, шахраї розсилають людям SMS-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати певну грошову допомогу від держави. Вони переконують людей у необхідності надати інформацію з платіжної картки, враховуючи її номер і термін дії. Текст "смсок" може відрізнятися, але їхня головна мета — отримати конфіденційні відомості.
"Люди надають інформацію, але отримують не 1 000 грн допомоги, а нуль на своєму рахунку. Шахраї підчищають до копійки рахунки довірливих українців і зникають", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці нагадали, що співробітники банків НЕ мають прав і повноважень вимагати від клієнтів називати у телефонній розмові або у листуванні будь-які персональні дані, зокрема:
- PIN-код картки;
- CVV-код (три цифри на звороті картки);
- термін дії карти;
- SMS-коди від банків і мобільних операторів;
- паролі від банківських облікових записів.
Єдине, що може назвати клієнт — це 16 цифр, які нанесені на лицьовій стороні картки.
У повідомленні наголошується, що офіційні банки не нараховують та не виплачують соціальну допомогу, не проводять жодних акцій, лотерей, виплат і розіграшів. Тому співробітники банків не можуть і не повинні дзвонити клієнтам по телефону або іншим способом дізнаватися про їхні карти або рахунки.
Щоб не потрапити на гачок шахраїв, поліція дала такі рекомендації:
- бути обережними з повідомленнями, надісланими з невідомих чи підозрілих номерів;
- не відповідати на сумнівні / підозрілі SMS-повідомлення;
- не переходити на посилання з таких повідомлень;
- не дзвонити за вказаними номерами телефонів;
- не повідомляти особисті дані.
Раніше писали, як шахраї обікрали українців на 3 млн грн завдяки криптовалютній афері. За даними слідства, вони пропонували інвестувати гроші, обіцяючи багаторазовий прибуток. Мінімальний внесок складав 11 тисяч гривень.
Повідомляли також, що в 2021 році шахраї обікрали користувачів соцмереж на $770 млн. Найбільше збитків люди зазнали через фіктивні послуги з інвестування в криптовалюту.