"Пропонують держдопомогу 1 000 грн і крадуть гроші з карток": шахраї вигадали нову схему

Аферисти від імені банків надсилають SMS і запитують інформацію, яка дозволяє їм зняти гроші з карток жертв, повідомили в поліції Куп'янського району Харківської області.

В Україні орудують шахраї, які крадуть гроші у вигляді роздавання "державної допомоги". Про злочинну схему у Facebook розповіла пресслужба поліції Куп'янського району Харківської області.

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Як повідомляють правоохоронці, шахраї розсилають людям SMS-повідомлення від імені банків із пропозицією отримати певну грошову допомогу від держави. Вони переконують людей у необхідності надати інформацію з платіжної картки, враховуючи її номер і термін дії. Текст "смсок" може відрізнятися, але їхня головна мета — отримати конфіденційні відомості.

"Люди надають інформацію, але отримують не 1 000 грн допомоги, а нуль на своєму рахунку. Шахраї підчищають до копійки рахунки довірливих українців і зникають", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що співробітники банків НЕ мають прав і повноважень вимагати від клієнтів називати у телефонній розмові або у листуванні будь-які персональні дані, зокрема:

PIN-код картки;

CVV-код (три цифри на звороті картки);

термін дії карти;

SMS-коди від банків і мобільних операторів;

паролі від банківських облікових записів.

Єдине, що може назвати клієнт — це 16 цифр, які нанесені на лицьовій стороні картки.

У повідомленні наголошується, що офіційні банки не нараховують та не виплачують соціальну допомогу, не проводять жодних акцій, лотерей, виплат і розіграшів. Тому співробітники банків не можуть і не повинні дзвонити клієнтам по телефону або іншим способом дізнаватися про їхні карти або рахунки.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, поліція дала такі рекомендації:

бути обережними з повідомленнями, надісланими з невідомих чи підозрілих номерів;

не відповідати на сумнівні / підозрілі SMS-повідомлення;

не переходити на посилання з таких повідомлень;

не дзвонити за вказаними номерами телефонів;

не повідомляти особисті дані.

Раніше писали, як шахраї обікрали українців на 3 млн грн завдяки криптовалютній афері. За даними слідства, вони пропонували інвестувати гроші, обіцяючи багаторазовий прибуток. Мінімальний внесок складав 11 тисяч гривень.

Повідомляли також, що в 2021 році шахраї обікрали користувачів соцмереж на $770 млн. Найбільше збитків люди зазнали через фіктивні послуги з інвестування в криптовалюту.