"Предлагают госпомощь в 1000 грн и воруют деньги с карт": мошенники придумали новую схему

Аферисты шлют SMS от имени банков, предупредили в полиции Купянского района Харьковской области и дали советы, как не попасться мошенникам.

В Украине орудуют мошенники, которые воруют деньги под видом раздачи "государственной помощи". О преступной схеме в Facebook рассказала пресс-служба полиции Купянского района Харьковской области.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщают правоохранители, мошенники рассылают людям SMS-сообщения от имени банков с предложением получить некую денежную помощь от государства. Они убеждают людей в необходимости предоставить информацию с платежной карты, включая ее номер и срок действия. Текст "смсок" может отличаться, но их главная цель — добыть конфиденциальные сведения.

"Люди предоставляют информацию, но получают не 1000 грн помощи, а ноль на своем счету. Мошенники подчищают до копейки счета доверчивых украинцев и исчезают", — говорится в сообщении.

Правоохранители напомнили, что сотрудники банков НЕ имеют прав и полномочий требовать от клиентов называть в телефонном разговоре или в переписке какие-либо персональные данные, в том числе:

PIN-код карты,

CVV-код (три цифры на обороте карты),

срок действия карты,

SMS-коды от банков и мобильных операторов,

пароли от банковских аккаунтов.

Единственное, что может назвать клиент, — это 16 цифр, которые нанесены на лицевой стороне карточки.

В сообщении подчеркивается, что официальные банки не начисляют и не выплачивают социальную помощь, не проводят никаких акций, лотерей, выплат и розыгрышей. Поэтому сотрудники банков не могут и не должны звонить клиентам по телефону или другим способом узнавать информацию об их картах или счетах.

Чтобы не попасться на крючок мошенников, полиция дала такие рекомендации:

быть осторожными с сообщениями, отправленными с неизвестных или подозрительных номеров;

не отвечать на сомнительные/подозрительные SMS-сообщения;

не переходить по ссылкам из таких сообщений;

не звонить по указанным номерам телефонов;

не сообщать персональные данные.

Ранее писали, как мошенники обокрали украинцев на 3 млн грн благодаря криптовалютной афере. По данным следствия, они предлагали инвестировать деньги, обещая многократную прибыль. Минимальный взнос составлял 11 тысяч гривен.

Сообщали также, что в 2021 году мошенники обокрали пользователей соцсетей на $770 млн. Больше всего ущерба люди понесли из-за фиктивных услуг по инвестированию в криптовалюту.