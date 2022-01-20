Мошенники обокрали украинцев на 3 млн грн, обещая сверхприбыль от перепродажи крипты

По данным следствия, аферисты требовали от инвесторов взнос минимум 11 тыс. грн. Жертвами схемы стали десятки человек.

Правоохранители выследили в Киеве мошенников, которые выманивали деньги украинцев под видом инвестиций в криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры на официальном сайте.

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По информации ведомства, жертвами схемы стали десятки человек, включая иностранцев. Минимальный взнос составил 11 тыс. грн, общая сумма ущерба — около 3 млн грн. Подозреваемым грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники с 2021 года размещали рекламу в социальных сетях и на интернет-ресурсах, предлагая клиентам инвестиционные услуги, обещая огромную прибыль. Они обязывались покупать криптовалюту и продавать ее гораздо дороже, а также занимались арбитражем трафика — перепродажей на более выгодных условиях. С инвесторов также взымали комиссию якобы за вывод полученных денег.

Чтобы завоевать доверие и доказать успешность бизнеса, группа злоумышленников арендовала офис в Киеве, организовала колл-центр и запустила рекламные ролики в социальных сетях. После того как инвесторы переводили деньги на банковские счета или виртуальные кошельки, аферисты блокировали их и отказываясь предоставлять обещанные услуги.

Киевлянина, которого считают организатором аферы, задержали во время встречи с очередным клиентом, заплатившим 400 тыс. грн. Позже задержали и других предполагаемых участники схемы, им всем сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

Во время проведенных обысков правоохранители изъяли документацию, флеш-накопители, компьютеры и мобильные телефоны. Следователи продолжают искать других причастных мошенников, а также других пострадавших.

[ + – ] Задержание одного из подозреваемых [ + – ] Деньги и документы, найденные при обыске [ + – ] Предметы, изъятые при обыске в Киеве [ + – ] Предметы, изъятые при обыске в Киеве [ + – ] Сотрудники ДВБ расследуют мошенничество с криптовалютами

Ранее писали, что Ким Кардашьян обвинили в мошенничестве с криптовалютой. Светская львица рекламировала компанию Ethereum Max вместе с боксером Флойдом Мейвезером-младшим и баскетболистом Полом Пирсом. Как заявил один из инвесторов, своими заявлениями звезды ввели своих поклонников в заблуждение относительно цифровых токенов.

До этого криптоинвестор потерял почти $12 млн при покупке биткоина. Правоохранители в США пришли к выводу, что мошенник завладел деньгами жерты при помощи фишинговой схемы.