Мошенники не дремлют. Криптоинвестор потерял почти $12 млн при покупке биткоина

Злоумышленник представился сотрудником службы поддержки и получил удаленный доступ к аккаунту инвестора. Мошенника до сих не вычислили.

Мошенник при помощи фишинговой схемы украл биткоинов на $11,6 млн у пользователя сервиса по обмену криптовалют Coinbase. Об этом сообщает Business Insider, ссылаясь на судебные документы.

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В октябре федеральный суд округа Калифорния (США) подписал ордер на конфискацию более $600 тыс. в BTC из криптовалютного кошелька Huobi Global, которые следователи признали частью средств, украденных со счета Coinbase в апреле. По данным прокуратуры Лос-Анджелеса, криптоинвестор купил 200 биткоинов, а потом увидел сообщение о блокировке своего аккаунта с указанным номером телефона "службы поддержки" (остается неизвестным, как преступник узнал об этой транзакции). Жертва (в документах — G.R.) позвонила по указанному номеру, но вместо представителя Coinbase ей ответил мошенник, который обманом заставил G.R. внести ряд изменений в настройки учетной записи, в частности, предоставить удаленный доступ. Злоумышленник увеличил дневной лимит транзакций, попытался отключить предупреждения и за считанные секунды перевел миллионы биткоинов и токенов Stellar (XLM). Криптовалюту он распределил между несколькими счетами, а 10,2 BTC очутились на счету Huobi Global, одной из крупнейших мировых бирж.

"Общая стоимость виртуальной валюты, переведенной со счета G.R между 2:02:40 по тихоокеанскому времени и 2:12:41 по тихоокеанскому времени 20 апреля 2021 года и без его разрешения составила $11 570 138", — написал в заявлении помощник прокурора Дэн Бойл.

[ + – ] Биткоин и доллары Фото: Unsplash

Как сообщил Insider руководитель отдела по связям с общественностью прокуратуры Лос-Анджелеса Том Мрозек, Huobi согласилась заморозить счет, на который поступила часть цифровых активов жертвы. В настоящее время правоохранителям не удалось никого задержать или обвинить в мошенничестве, однако расследование продолжается.

По информации CNBC, с 2016 года пользователи Coinbase подали более 12 тыс. жалоб в Федеральную торговую комиссию, Бюро финансовой защиты потребителей и Бюро по улучшению бизнеса, и только за прошлый август они 1,5 тыс. раз пожаловались на обслуживание в сфере обмена криптовалют. В частности, инвесторы раскритиковали новую функцию — техническую поддержку по телефону, считая ее несерьезной мерой. Сама Coinbase заявила, что ее систему никогда не взламывали, и посоветовала быть бдительными из-за участившихся фишинговых атак.

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