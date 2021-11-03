Шахраї не сплять. Криптоінвестор втратив майже $12 млн при купівлі біткоїна

Зловмисник представився співробітником служби підтримки й отримав віддалений доступ до облікового запису інвестора. Шахрая досі не вирахували.

Шахрай за допомогою фішингової схеми вкрав біткоїнів на $11,6 млн у користувача сервісу обміну криптовалют Coinbase. Про це повідомляє Business Insider, посилаючись на судові документи.

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У жовтні федеральний суд округу Каліфорнія (США) підписав ордер на конфіскацію понад $600 тис. у BTC із криптовалютного гаманця Huobi Global, які слідчі визнали частиною коштів, викрадених із рахунку Coinbase у квітні. За даними прокуратури Лос-Анджелеса, криптоінвестор купив 200 біткоїнів, а потім побачив повідомлення про блокування свого облікового запису із зазначеним номером телефону "служби підтримки" (залишається невідомим, як злочинець дізнався про цю транзакцію). Жертва (у документах — GR) зателефонувала за вказаним номером, але замість представника Coinbase їй відповів шахрай, який обманом змусив GR внести низку змін у налаштування облікового запису, зокрема надати віддалений доступ. Зловмисник збільшив денний ліміт транзакцій, спробував відключити попередження та за лічені секунди переказав мільйони біткоїнів і токенів Stellar (XLM). Криптовалюту він розподілив між кількома рахунками, а 10,2 BTC опинилися на рахунку Huobi Global, однієї з найбільших світових бірж.

"Загальна вартість віртуальної валюти, переведеної з рахунку GR між 2:02:40 за тихоокеанським часом і 2:12:41 за тихоокеанським часом 20 квітня 2021 року і без його дозволу склала $11 570 138", — написав у заяві помічник прокурора.

[ + – ] Біткоїн та долари Фото: allergic

Як повідомив Insider керівник відділу зв'язків із громадськістю прокуратури Лос-Анджелеса Том Мрозек, Huobi погодилася заморозити рахунок, на який надійшла частина цифрових активів жертви. Наразі правоохоронцям не вдалося нікого затримати чи звинуватити у шахрайстві, проте розслідування триває.

За інформацією CNBC, із 2016 року користувачі Coinbase подали понад 12 тис. скарг до Федеральної торгової комісії, Бюро фінансового захисту споживачів та Бюро щодо покращення бізнесу, і лише за минулий серпень вони 1,5 тис. разів поскаржилися на обслуговування у сфері обміну криптовалют. Зокрема, інвестори розкритикували нову функцію — технічну підтримку телефоном, вважаючи її несерйозним заходом. Сама Coinbase заявила, що її систему ніколи не зламували, і порадила бути пильними через фішингові атаки, що почастішали.

Раніше писали, як шахраї вкрали $500 тисяч, запропонувавши їжу за криптовалюту. Вони запустили масштабну рекламну компанію у Великій Британії, до якої залучили популярних блогерів і артистів. Коли ж настав час виконувати обіцянки — просто закрили сайт і зникли з грошима.

У Великобританії у 17-річного шахрая відібрали криптовалюти на $2,7 млн. Молода людина створила копію інтернет-магазину, за допомогою якої заволодів коштами покупців, які нічого не підозрювали.