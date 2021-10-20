Вистачило декількох хвилин: аферисти вкрали $500 тис., пообіцявши користувачам їжу за криптовалюту

Компанія-пустушка розгорнула масштабну рекламу за участю британських знаменитостей і запустила власний токен, — афери заради.

Шахраї вкрали $500 тис. за допомогою фейкової компанії з доставки їжі за криптовалюту під назвою CryptoEats.

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Про подію розповіло видання Vice.

Минулого тижня в соціальних мережах почали просувати стартап CryptoEats, який позиціонували як конкурента сервісу UberEats, і запустили власний токен під назвою EATS. Через лічені хвилини після запуску 17 жовтня, проєкт зник з інтернету разом із грошима користувачів, які в нього вклалися. Vice вважає інцидент однією з найскладніших афер із шіткоїнами.

Творці розробили торгову марку і логотип, а потім залучили до кампанії популярних британських TikTok-блогерів, які носили брендовану уніформу компанії і рекламували її послуги у своїх відеороликах. Шахраї також оголосили про вихід токена EATS у пресрелізі, який розповсюдили через службу GlobeNewswire, часто використовувану законними компаніями, такими як Walmart.

"Crypto Eats — перший реальний крок до того, щоб люди могли використовувати криптовалюту як форму оплати товарів у реальному світі", — зазначили автори.

Відповідно до публікації, CryptoEats залучила $8 млн інвестицій в межах серії А. Стверджували також, що засновник компанії Вейд Філліпс співпрацював з Nando і McDonalds, а також найняв безліч співробітників для доставки замовлень, конкурувати з Uber Eats, Delivaroo й іншими сервісами "завдяки програмному забезпеченню, заснованому на блокчейні". Як з'ясувалося, ніякого Вейда Філіпса не існувало взагалі.

Вебсайт стартапу повідомляв про сотні ресторанів на вибір та обіцяв послуги, такі як замовлення окремих товарів через водіїв таксі, які повинні були бути доставниками. Шахраї також заманювали потенційних працівників, обіцяючи високі зарплати і навіть пенсії.

За даними Vice, незабаром після початку продажів токенів розробник Crypto Eats переказав майже $500 тис. у Binance Coin на різні гаманці. Додаток так і не був випущений, фірмовий сайт, сторінка в Instagram і Telegram-канал були видалені, як і електронний ящик.

"Проєкт CryptoEats Coin виявився великим шахрайством. Вони заплатили мені, щоб я зробив промо-ролик для їхнього додатку для замовлення їжі. Мене запросили на захід. Біля будівлі, де проходить івент, стояли брендовані велосипеди кур'єрів. Це огидна поведінка, коли люди насправді обманюють інших і крадуть гроші, які здобуті чесною працею", — прокоментував в Instagram британський діджей і блогер Чарлі Слот, на якого підписані понад мільйон осіб.

Раніше служба GlobeNewswire потрапила в ще один скандал, коли криптовалюта Litecoin подорожчала на 20% після фейкової новини. Невідомий користувач розмістив пресреліз, згідно з яким Walmart визнала криптовалюту і почала приймати її як оплату. Новина стала вірусною, її переопублікували кілька новинних агентств, проте незабаром представник Walmart спростував інформацію.