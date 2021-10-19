Історичний момент: біткоїн офіційно виходить на Нью-Йоркську фондову біржу

Інвестори зможуть вкладати гроші у ф'ючерсні контракти, але не безпосередньо в BTC. Доступ до активів може спростити процедуру, але з'являться у фінансові ризики.

19 жовтня криптовалюту Bitcoin уперше виведуть на міжнародну Нью-Йоркську фондову біржу.

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Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на ProShares.

Компанія ProShares уперше випускає фонд (ETF), яким торгують на біржі, який пов'язаний із біткоїном — його назвали Bitcoin Strategy або BITO. Завдяки цьому інвестори зможуть отримати доступ до криптовалюти через будь-який брокерський рахунок без необхідності тримати її у власному віртуальному гаманці. Передбачається, що за допомогою BITO брокери в основному інвестуватимуть у ф'ючерсні контракти, а не вкладатимуть кошти безпосередньо в біткоїн.

"1993 рік запам'ятався першим фондовим ETF, 2002 рік — першим облігаційним ETF, а 2004 рік — першим золотим ETF. 2021 запам'ятається першим ETF, прив'язаним до криптовалюти", — заявив генеральний директор ProShares Майкл Сапір на сайті компанії.

Він додав, що зацікавлені в криптовалюті інвестори часто не наважуються торгувати нею через відсутність зручного доступу до цих активів, адже потрібно ще реєструвати облікові записи на криптовалютній біржі та прив'язувати їх до спеціальних гаманців.

Близько 10-ти років фінансові компанії добивалися дозвіл на Bitcoin ETF в США, але їхні заявки були відкладені або відхилені Комісією з цінних паперів і бірж, багато які до цих пір не розглянули. У липні 2021 року дочірня компанія ProShares, ProFunds, запустила перший у США пайовий інвестиційний фонд, пов'язаний із біткоїнами.

Як пише в Bloomberg інвестиційний стратег Mauldin Economics Джаред Діллан, багато товарних інвестиційних фондів підтримуються ф'ючерсами, тому що фізичне зберігання таких товарів невигідне. Класичним прикладом вважається фонд United States Oil Fund LP, який у 2002 спробував згорнути ф'ючерсні контракти, щоб уникнути банкрутства в разі знецінення нафти. Саме тому біткоїн-ETF на ф'ючерсах несе великі ризики. Ще один неприємний момент — вартість перенесення контрактів у стані контанго, коли ціна контрактів на наступні місяці вища, ніж на найближчий.

Україна очолила рейтинг країн, зацікавлених у криптовалюті. На другому місці опинилася Росія, на третьому — США. При складанні рейтингу брокерська компанія BrokerChooser врахувала загальну кількість цифрових активів і глобальний індекс прийняття крипти.

Писали також, що стратег Bloomberg передбачив рекордне зростання біткоїна до кінця 2021 року. На думку Майка Макглоуна, на ціну вплине загроза дефолту в США та підвищення державного боргу.

Фокус також аналізував, чи зможе біткоїн сприяти розвитку науки й технологій. Деякі експерти з криптовалюти впевнені, що технології блокчейну зможуть змінити підхід до досліджень.