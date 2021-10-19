Исторический момент: биткоин официально выходит на Нью-Йоркскую фондовую биржу

Инвесторы смогут вкладывать деньги во фьючерсные контракты, но не напрямую в BTC. Доступ к активам станет более удобным, но появятся и финансовые риски.

19 октября криптовалюту Bitcoin впервые выведут на международную Нью-Йоркскую фондовую биржу.

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Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на ProShares.

Компания ProShares впервые выпускает торгуемый на бирже фонд (ETF), связанный с биткоином, который назвали Bitcoin Strategy или BITO. Благодаря этому инвесторы смогут получить доступ к криптовалюте через любой брокерский счет без необходимости держать ее в собственном виртуальном кошельке. Предполагается, что при помощи BITO брокеры будут в основном инвестировать во фьючерсные контракты, а не вкладывать средства напрямую в биткоины.

"1993 год запомнился первым фондовым ETF, 2002 год — первым облигационным ETF, а 2004 год — первым золотым ETF. 2021 год запомнится первым ETF, привязанным к криптовалюте", — заявил генеральный директор ProShares Майкл Сапир на сайте компании.

Он добавил, что заинтересованные в криптовалюте инвесторы часто не решаются торговать ею из-за отсутствия удобного доступа к этим активам, ведь нужно еще регистрировать учетные записи на криптовалютной бирже и привязывать их к специальным кошелькам.

Около 10-ти лет финансовые компании добивались разрешение на Bitcoin ETF в США, но их заявки были отложены или отклонены Комиссией по ценным бумагам и биржам, многие до сих пор не рассмотрели. В июле 2021 года дочерняя компания ProShares, ProFunds, запустила первый в США паевой инвестиционный фонд, связанный с биткойнами.

Как пишет в Bloomberg инвестиционный стратег Mauldin Economics Джаред Диллан, многие товарные инвестиционные фонды поддерживаются фьючерсами, потому как физическое хранение таких товаров невыгодно. Классическим примером считается фонд United States Oil Fund LP, который в 2002 попытался свернуть фьючерсные контракты, чтобы избежать банкротства в случае обесценивания нефти. Именно поэтому биткойн-ETF на фьючерсах несет большие риски. Еще один неприятный момент — стоимость переноса контрактов в состоянии контанго, когда цена контрактов на следующие месяцы выше, чем на ближайший.

Украина возглавила рейтинг стран, заинтересованных в криптовалюте. На втором месте оказалась Россия, на третьем — США. При составлении рейтинга брокерская компания BrokerChooser учла общее количество цифровых активов и глобальный индекс принятия крипты.

Писали также, что стратег Bloomberg предсказал рекордный рост биткоина до конца 2021 года. По мнению Майка Макглоуна, на цену повлияет угроза дефолта в США и повышение государственного долга.

Фокус также анализировал, сможет ли биткоин способствовать развитию науки и технологий. Некоторые эксперты по криптовалюте уверены, что технологии блокчейна смогут изменить подход к исследованиям.