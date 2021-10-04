Двигатель прогресса: сможет ли биткоин способствовать развитию науки и технологий

Некоторые крипто-активисты полагают, что внедрение блокчейна сможет изменить научное мышление и поспособствовать настоящему прорыву во многих технологичных областях.

Практически все научные отрасли финансируются за государственный счет — фиатными деньгами. Но возможно ли, что благодаря массовому внедрению, BTC обеспечит появление свободного рынка, и любой холдер, если того захочет, сможет профинансировать любой научный проект или технологический стартап? На этот вопрос попытался найти ответ колумнист издания bitcoinmagazine.com. Алекс Макшейн.

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Почему наука не всегда приносит пользу

В своей авторской колонке Макшейн пишет, что централизованные системы, как таковые, не всегда способствуют развитию научной мысли, или же затормаживают ее прогресс. Автор считает негативным фактором то, что государства контролируют НИИ, лаборатории и университеты, распределяя средства между ними так, как считают нужным, иногда не удовлетворяя потребности и не отвечая на запросы того или иного научного сообщества. Это приводит к расцвету одних направлений и гибели других.

"Если бы вы вывели любой из научных институтов, созданных правительствами, на свободный рынок, он бы быстро обанкротился. Такие институты страдают от энтропии, а потому вынуждены искать все более загадочные темы или создавать новые отрасли, чтобы получать еще немного финансирования и изобретать совершенно новые непрактичные направления", — пишет он и добавляет, что научному сообществу пора бы попробовать извлечь пользу не за счет доллара, "который будет обесцениваться все больше и больше", а за счет иных средств.

"Биткоин — единственная система, которая позволяет вам сохранить вашу собственность, независимо от того, какие изменения в жизнь общества, города, страны, региона решит внести большинство. Без технологий, построенных на децентрализованных деньгах и собственности, невосприимчивых к управлению, мы продолжим топтаться на одном месте, вместо того, чтобы двигаться вперед (и если уж говорить о науке, то — совершать открытия)", — говорится в колонке.

[ + – ] Блокчейн и BTC способны вывести науку на новый уровень Фото: Pixabay

Как биткоин может повлиять на развитие науки

До появления Интернета два общающихся человека, обладали, и были "ограничены", лишь теми знаниями, которые хранились у них в памяти, и передавать эти знания они могли лишь друг другу, либо ограниченному количеству людей.

"Сегодня каждый из нас имеет своего рода "цифровой расширитель" памяти, а также источник, из которого мгновенно может получить новые знания, что существенно расширяет наши умственные возможности. А холдеры, к тому же, буквально носят в своем кармане всю свою собственность, все свои активы, что обеспечивает им свободу действий", — пишет автор.

Однако и наша способность эффективно извлекать знания также ограничена, считает Макшейн.

"Мы взаимодействуем с источником знаний через компьютер, смартфон, ноутбук, но так будет не всегда. В конце концов, мы получим прямой доступ к огромному внешнему потоку цифровой информации с помощью нашего мозга (имеется ввиду интерфейс "мозг-машина", — прим. ред.). Но стоит ли ожидать, что это каким-то образом повлияет на язык или на работу мозга, функционирование организма? Конечно, повлияет! Точно так же, как повлиял BTC, дематериализовав собственность и изменив наше отношение к ней", — говорится в статье.

Эффективность двоичной системы счисления, используемой в современных компьютерах, состоит в том, что она может принимать множество двоичных входов (данных) и производить один двоичный выход. Блокчейн также объединяет огромное количество информации и работает на единый выход — реестр. Он принимает множество реальных данных и создает единую распределенную киберрегистрацию на основе консенсуса. Такое "сгущение" информации отчасти является причиной того, что компьютеры становятся все меньше, но при этом их объем памяти для хранения информации увеличивается.

"Людям никогда не удавалось сохранить все накопленные знания в своем мозге/теле, но мы создали компьютеры, чтобы решить эту задачу. Без современных технологий многие виды нашей деятельности были бы невозможны. Точно так же Биткоин позволяет нам хранить физическую энергию в денежном выражении способом, который раньше был невозможен. Однажды многое из того, что мы делаем сегодня, технологически и финансово, будет невозможно без BTC", — резюмирует автор.

Ранее мы сообщали о том, что правительство КНР запретило транзакции с биткоином.