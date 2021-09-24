Биткоин вне закона: Китай запретил транзакции с BTC и другими криптовалютами

После заявления Народного банка Китая биткоин просел на 6%.

Главный финрегулятор КНР, Народный банк Китая (НБК), объявил о том, что в стране транзакции с любыми криптовалютами запрещены, в том числе и с биткоином.

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Об этом сообщает издание wsj.com

Как сообщили в НБК, вне закона будут транзакции с любыми диджитал-активами, включая стейблкоины. Они будут расцениваться регулятором и государством, как "незаконная финансовая деятельность". Стоит отметить, что услуги криптовалютных бирж тоже объявлены незаконными. Свое решение регулятор объясняет тем, что в стране должно "создать и улучшить работающий механизм для снижения рисков, связанных с ажиотажем при торговле виртуальной валютой".

Издание РБК сообщает, что после этого заявления курс BTC снизился на 6%, что соответствует $3 тыс. И на момент написания новости криптовалюта имеет стоимость $42,5 тыс.

Вслед за проседанием курса самой популярной крипты, просели и другие цифровые валюты. Например, Ethereum теперь стоит на 7% дешевле, Cardano и Binance Coin — на 6%. Больше всего не повезло альткоину Huobi, который рухнул на 15%.

Акции некоторых криптобирж также потеряли немного в цене. Так, акции Coinbase теперь стоят на 2% дешевле — $237, акции MicroStrategy и Square — на 1%. Но им удалось довольно быстро вернуть утерянный процент.

Напомним, что курс BTC вырос до $45 тыс., когда компания Twitter объявила 23 сентября о том, что теперь появилась функция отправки пожертвований в биткоинах. Пока что ею могут воспользоваться владельцы устройств Apple, однако скоро она будет доступной и владельцам Android-устройств.

Ранее мы писали о 10-ти странах, в которых криптовалюты находятся под запретом. И Китай входит в их число.