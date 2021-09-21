Биткоин - зло: топ-10 стран, запретивших самую популярную криптовалюту

Некоторые государства с распростертыми объятиями принимают BTC. Однако не все оптимистично настроены по отношению к цифровым деньгам, считая их конкурентом фиатным валютам или "запрещенкой"

Биткойн с момента его запуска в 2009 году и до сих пор вызывает неоднозначную реакцию, как и другие альткоины, разработанные "по образу и подобию". Хотя BTC критикуют за непостоянство его курса, криптоаферах и чрезмерном энергопотреблении из-за майнинга, он имеет и ярых сторонников, даже в лице целых государств. Так, недавно и в нашей стране были легализованы криптоактивы, о чем Фокус подробно рассказывал в этой публикации.

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В то время как в большинстве стран использование разного рода коинов не считается незаконным, их статус как средства платежа или товара варьируется в зависимости от регуляторов. Правовой статус Биткойна и других альткойнов существенно различается в разных странах, но есть и такие государства, нацбанки которых запрещают своим клиентам совершать транзакции с криптой, или же полностью запретили использование криптовалют, введя серьезные штрафы. Об этих странах и рассказывает издание euronews.com.

Алжир

В настоящее время Алжир запрещает использование криптовалюты после принятия в 2018 году закона, который сделал незаконными покупку, продажу, использование или хранение виртуальных валют.

Боливия

С 2014 года действует полный запрет на использование BTC в стране. Центральный банк Боливии издал постановление, запрещающее использование биткойнов и любой другой валюты, не регулируемой какой-либо страной или экономической зоной.

[ + – ] В КНР биткоин был конкурентом цифрового юаня. Но больше - нет Фото: bitcoinist.com

Китай

В течение 2021 года Китай жестко ограничивал майнинг, пока полностью его не запретил. 27 августа Инь Юпин, заместитель директора Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг Народного банка Китая, назвал криптовалюты "спекулятивными активами" и призвал людей "защищать свои карманы".

Попытки подорвать доверие к биткойну — децентрализованной цифровой валюте, неподконтрольной правительствам и финучреждениям, — совершались еще и потому, что крипта рассматривается китайскими властями как конкурент диджитальному юаню. Народный банк Китая стремится стать одним из первых крупных центральных банков в мире, запустивших собственную цифровую валюту, что, в свою очередь, позволит ему внимательно отслеживать транзакции.

Колумбия

В Колумбии финансовым учреждениям не разрешено проводить транзакции с биткойнами. В 2014 году финансовый регулятор страны Superintendencia Financiera предупредил финучреждения о том, что они не могут "защищать, инвестировать, выступать посредником или управлять операциями, проводимыми с виртуальными деньгами".

Египет

"Дар аль-Ифта", главный исламский консультативный орган страны, издал в 2018 году указ, классифицирующий транзакции с биткойнами как "харам" (то, что запрещено шариатским правом). Хотя банковская сфера не обязана напрямую следовать правилам шариата, тем не менее, в сентябре 2020 года законодательство, касающееся финансовой сферы, было ужесточено, чтобы предотвратить торговлю или продвижение криптовалюты.

Индонезия

Центробанк Индонезии издал новый свод правил, запрещающих использование криптовалют, включая BTC, в качестве средства платежа с 1 января 2018 года.

[ + – ] В Египте биткоин нельзя ни использовать, ни рекламировать Фото: Pixabay

Непал

Непальский Rastra Bank объявил "биток" вне закона еще в августе 2017 года.

Северная Македония

Северная Македония — единственная европейская страна, в которой действует официальный запрет на использование криптовалют, таких как BTC, "Эфириум" и другие.

Турция

В Турции криптовалюты обрели популярность, когда курс турецкой лиры резко упал. Однако реакция со стороны государства была негативной для майнеров и холдеров. 16 апреля 2021 года Центральный банк Турецкой Республики издал постановление, запрещающее использование криптовалют, включая биткойны, прямо или косвенно, для оплаты товаров и услуг. Реджеп Тайип Эрдоган выступил с инициативой, призванной расчистить поле для диджитальной лиры, а для этого президент требует от Центробанка препятствовать распространению частных цифровых валют.

Вьетнам

Государственный банк Вьетнама объявил, что выпуск, поставка и использование биткойнов и других криптовалют являются незаконными в качестве средства платежа. Также закон предусматривает наказание в виде штрафов в размере от 5600 евро до 7445 евро. Однако правительство не запрещает торговлю биткойнами или их хранение в качестве активов.

Ранее мы сообщали о том, что в Сальвадоре не стихают протестные митинги против введения биткоина в качестве официального средства платежа.