Біткоїн — зло: топ-10 країн, які заборонили найпопулярнішу криптовалюту

Деякі держави з розпростертими обіймами приймають BTC. Однак не всі оптимістично налаштовані щодо цифрових грошей, вважаючи їх конкурентом фіатним валютам або "запрещенкой"

Біткойн з моменту його запуску у 2009 році й до цих пір викликає неоднозначну реакцію, як і інші альткоїни, розроблені "за образом і подобою". Хоча BTC критикують за непостійність його курсу, криптоафери й надмірне енергоспоживання через майнінг, він має і затятих прихильників, навіть в особі цілих держав. Так, недавно і в нашій країні були легалізовані криптоактиви, про що Фокус докладно розповідав у цій публікації.

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У той час, як в більшості країн використання різного роду коїнів не вважається незаконним, їх статус як засобу платежу або товару варіюється в залежності від регуляторів. Правовий статус біткоїнів та інших альткоїнів істотно розрізняється в різних країнах, але є й такі держави, нацбанки яких забороняють своїм клієнтам здійснювати транзакції з криптою або ж повністю заборонили використання криптовалюти, ввівши серйозні штрафи. Про ці країни й розповідає видання euronews.com.

Алжир

Зараз Алжир забороняє використання криптовалюти після прийняття у 2018 році закону, який зробив незаконними покупку, продаж, використання або зберігання віртуальних валют.

Болівія

З 2014 року діє повна заборона на використання BTC у країні. Центральний банк Болівії видав постанову, що забороняє використання біткоїнів і будь-якої іншої валюти, що не регулюється будь-якою країною чи економічною зоною.

[ + – ] У КНР біткоїн був конкурентом цифрового юаня. Але більше — ні Фото: bitcoinist.com

Китай

Протягом 2021 року Китай жорстко обмежував майнінг, поки повністю його не заборонив. 27 серпня Інь Юпін, заступник директора Бюро з захисту прав споживачів фінансових послуг Народного банку Китаю, назвав криптовалюту "спекулятивними активами" і закликав людей "захищати свої кишені".

Намагання підірвати довіру до біткоїну — децентралізованої цифрової валюти, непідконтрольної урядам і фінустановам, — відбувалися ще й тому, що крипта розглядається китайською владою як конкурент діджитальному юаню. Народний банк Китаю прагне стати одним із перших великих центральних банків у світі, які запустили власну цифрову валюту, що, в свою чергу, дозволить йому уважно відстежувати транзакції.

Колумбія

У Колумбії фінансовим установам заборонено проводити транзакції з біткоїнами. У 2014 році фінансовий регулятор країни Superintendencia Financiera попередив фінустанови про те, що вони не можуть "захищати, інвестувати, виступати посередником або керувати операціями, проведеними з віртуальними грошима".

Єгипет

"Дар аль-ІФТА", головний ісламський консультативний орган країни, видав у 2018 році указ, що класифікує транзакції з біткоїном як "харам" (те, що заборонено шаріатським правом). Хоча банківська сфера не зобов'язана безпосередньо слідувати правилам шаріату, проте, у вересні 2020 року законодавство, що стосується фінансової сфери, було посилено, щоб запобігти торгівлі або просуванню криптовалюти.

Індонезія

Центробанк Індонезії видав новий звід правил, що забороняють використання криптовалюти, включаючи BTC, як засіб платежу з 1 січня 2018 року.

[ + – ] В Єгипті біткоїн не можна ні використовувати, ні рекламувати Фото: Pixabay

Непал

Непальський Rastra Bank оголосив "біток" поза законом ще у серпні 2017 року.

Північна Македонія

Північна Македонія — єдина європейська країна, в якій діє офіційна заборона на використання криптовалюти, такої як BTC, "Ефіріум" та інші.

Туреччина

У Туреччині криптовалюти стали популярними, коли курс турецької ліри різко впав. Однак реакція з боку держави була негативною для майнерів і холдерів. 16 квітня 2021 року Центральна банк Турецької Республіки видав постанову, що забороняє використання криптовалюти, включаючи біткоїн, прямо або побічно, для оплати товарів і послуг. Реджеп Таїп Ердоган виступив з ініціативою, покликаною розчистити поле для діджитальної ліри, а для цього президент вимагає від Центробанку перешкоджати поширенню приватних цифрових валют.

В'єтнам

Державний банк В'єтнаму оголосив, що випуск, поставка і використання біткоїну та інших криптовалют є незаконними як засіб платежу. Також закон передбачає покарання у вигляді штрафів у розмірі від 5600 євро до 7445 євро. Однак уряд не забороняє торгівлю біткоїнами або їх зберігання як активи.

Раніше ми повідомляли про те, що в Сальвадорі не вщухають протестні мітинги проти введення біткоїна в якості офіційного засобу платежу.