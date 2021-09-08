Рада легалізувала віртуальні активи: про що йдеться в законопроекті і що зміниться для України

Україна стала однією з чотирьох країн світу, у яких офіційно легалізовані криптоактиви.

Народні депутати у другому читанні підтримали законопроект №3637 "Про віртуальні активи", який легалізує використання подібного виду активів на території України.

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Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Законопроект підтримали 276 парламентаріїв.

У документі сказано, що віртуальний актив — нематеріальне благо, що є об'єктом цивільних прав, що має вартість і виражене сукупністю даних в електронній формі.

Існування та оборот віртуальних активів в Україні повинен бути забезпечений спеціальною системою. Віртуальний актив, згідно з проектом закону, може засвідчувати майнові права, зокрема права вимоги на інші об'єкти цивільних прав.

Законом визначаються повноваження НБУ та Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку у сфері обігу віртуальних активів.

У пояснювальній записці також зазначається, що законопроект, схвалений Верховною Радою, визначає правовий статус і вимоги до постачальників послуг, які пов'язані з віртуальними активами. Ці норми стосуються зберігання і/або адміністрування віртуальних активів або інструментів, що дозволяють їх контролювати, а також їхнього обміну, продажу та переказів в Україні.

Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров привітав ухвалення законопроекту і зазначив, що щоденний оборот віртуальних активів в Україні становить 1 млрд грн. За його словами, цей документ дозволить Україні посісти провідні позиції на світовому криптовалютному ринку.

"Ми створюємо топову юрисдикцію, де в криптокомпаній будуть прозорі умови взаємовідносин з державою, зручна робота з регулятором і вигідне оподаткування. В Україні щоденний оборот віртуальних активів становить 1 млрд грн. Але все це перебуває в тіні. Через це міжнародні біржі не можуть заходити в Україну. З жодної операції з віртуальними активами не платяться податки", — написав Федоров у своєму Telegram-каналі.

Міністр запевнив, що документ, який підтримали нардепи, допоможе врегулювати чинні проблеми та створить умови, що дозволяють компаніям офіційно реєструватися на території України, що буде приносити додаткові кошти в бюджет.

"Лише кілька країн у світі легалізували криптоактиви — Німеччина, Люксембург, Сінгапур. Україна буде однією з них", — резюмував Федоров, коментуючи ухвалення законопроекту "Про віртуальні активи".

[ + – ] Михайло Федоров про віртуальні активи в Україні

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чи врятує криптовалюта людей від бідності, а фінсистему України від відмивання брудних грошей.

Також Фокус повідомляв, що законопроект про легалізацію віртуальних активів рекомендували Раді до утвердження в другому читанні. Профільний комітет парламенту запевнив, що криптокомпанії зможуть офіційно працювати і переводити кошти через банки, а всі учасники ринку отримають юридичний захист.