Рада легализировала виртуальные активы: о чем говорится в законопроекте и что изменится для Украины

Украина стала одной из четырех стран мира, в которых официально легализированы криптоактивы.

Народные депутаты во втором чтении поддержали законопроект №3637 "О виртуальных активах", который легализует использование подобного вида активов на территории Украины.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады. Законопроект поддержали 276 парламентариев.

В документе сказано, что виртуальный актив — нематериальное благо, являющееся объектом гражданских прав, имеющее стоимость и выражено совокупностью данных в электронной форме.

Существование и оборот виртуальных активов в Украине должен быть обеспечен специальной системой. Виртуальный актив, согласно проекту закона, может удостоверять имущественные права, в частности права требования на другие объекты гражданских прав.

Законом определяются полномочия НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондового рынка в сфере оборота виртуальных активов.

В пояснительной записке также говорится, что законопроект, одобренный Верховной Радой, определяет правовой статус и требования к поставщикам услуг, которые связаны с виртуальными активами. Эти нормы касаются хранения и/или администрирования виртуальных активов или инструментов, позволяющих их контролировать, а также их обмена, продажи и перевода в Украине.

Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров поприветствовал принятие законопроекта и отметил, что ежедневный оборот виртуальных активов в Украине составляет 1 млрд грн. По его словам, этот документ позволит Украине занять ведущие позиции на мировом криптовалютном рынке.

"Мы создаем топовую юрисдикцию, где у криптокомпаний будут прозрачные условия взаимоотношений с государством, удобная работа с регулятором и выгодное налогообложение. В Украине ежедневный оборот виртуальных активов составляет 1 млрд грн. Но все это находится в тени. Из-за этого международные биржи не могут заходить в Украину. Ни с одной операции с виртуальными активами не платятся налоги", — написал Федоров в своем Telegram-канале.

Министр заверил, что документ, который поддержали нардепы, поможет урегулировать существующие проблемы и создаст условия, позволяющие компаниям официально регистрироваться на территории Украины, что будет приносить дополнительные средства в бюджет.

"Всего несколько стран в мире легализовали криптоактивы — Германия, Люксембург, Сингапур. Украина будет одной из них", — резюмировал Федоров, комментируя принятие законопроекта "О виртуальных активах".

[ + – ] Михаил Федоров про виртуальные активы в Украине

Ранее Фокус в своей статье разбирался, спасет ли криптовалюта людей от бедности, а финсистему Украины от отмывания грязных денег.

Также Фокус сообщал, что законопроект о легализации виртуальных активов рекомендовали Раде к утверждению во втором чтении. Профильный комитет Парламента заверил, что криптокомпании смогут официально работать и переводить средства через банки, а все участники рынка получат юридическую защиту.