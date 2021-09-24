Біткоїн поза законом: Китай заборонив транзакції з BTC та іншими криптовалютами

Після заяви Народного банку Китаю біткоїн просів на 6%.

Головний фінрегулятор КНР, Народний банк Китаю (НБК), оголосив про те, що в країні транзакції з будь-якими криптовалютами заборонені, зокрема і з біткоїном.

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Про це повідомляє видання wsj.com

Як повідомили в НБК, поза законом будуть транзакції з будь-якими діджитал-активами, включаючи стейблкоіни. Вони будуть розцінюватися регулятором і державою, як "незаконна фінансова діяльність". Варто зазначити, що послуги криптовалютних бірж теж оголошені незаконними. Своє рішення регулятор пояснює тим, що в країні має "створити і поліпшити робочий механізм для зниження ризиків, пов'язаних з ажіотажем при торгівлі віртуальною валютою".

Видання РБК повідомляє, що після цієї заяви курс BTC знизився на 6%, що відповідає $3 тис. І на момент написання новини криптовалюта має вартість $42,5 тис.

Слідом за просіданням курсу найпопулярнішої крипти, просіли й інші цифрові валюти. Наприклад, Ethereum тепер коштує на 7% дешевше, Cardano і Binance Coin — на 6%. Найбільше не пощастило альткоіну Huobi, який звалився на 15%.

Акції деяких криптобірж також втратили трохи в ціні. Так, акції Coinbase тепер коштують на 2% дешевше — $237, акції MicroStrategy і Square — на 1%. Але їм вдалося досить швидко повернути втрачений відсоток.

Нагадаємо, що курс BTC виріс до $45 тис., коли компанія Twitter оголосила 23 вересня про те, що тепер з'явилася функція відправки пожертвувань у біткоїнаї. Поки що нею можуть скористатися власники пристроїв Apple, проте незабаром вона буде доступною і власникам Android-пристроїв.

Раніше ми писали про 10 країн, у яких криптовалюта під забороною. І Китай входить у їхнє число.