Двигун прогресу: чи зможе біткоїн сприяти розвитку науки та технологій

Деякі крипто-активісти вважають, що впровадження блокчейну зможе змінити наукове мислення та посприяти справжньому прориву в багатьох технологічних областях.

Практично всі наукові галузі фінансуються за державний рахунок — фіатними грошима. Але чи можливо, що завдяки масовому впровадженню BTC забезпечить появу вільного ринку, і будь-який холдер, якщо того захоче, зможе профінансувати будь-який науковий проект або технологічний стартап? На це питання спробував знайти відповідь колумніст видання bitcoinmagazine.com. Алекс Макшейн.

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Чому наука не завжди приносить користь

У своїй авторській колонці Макшейн пише, що централізовані системи як такі не завжди сприяють розвитку наукової думки, або ж загальмовують її прогрес. Автор вважає негативним фактором те, що держави контролюють НДІ, лабораторії та університети, розподіляючи кошти між ними так, як вважають за потрібне, іноді не задовольняючи потреби та не відповідаючи на запити того чи іншого наукового співтовариства. Це призводить до розквіту одних напрямків і загибелі інших.

"Якби ви вивели будь-який із наукових інститутів, створених урядами, на вільний ринок, він би швидко збанкрутував. Такі інститути страждають від ентропії, а тому змушені шукати все більш загадкові теми або створювати нові галузі, щоб отримувати ще трохи фінансування та винаходити зовсім нові непрактичні напрямки", — пише він і додає, що науковому співтовариству пора б спробувати отримати користь не за рахунок долара, "який буде знецінюватися все більше і більше", а за рахунок інших коштів.

"Біткоїн — єдина система, яка дозволяє вам зберегти вашу власність, незалежно від того, які зміни в житті суспільства, міста, країни, регіону вирішить внести більшість. Без технологій, побудованих на децентралізованих грошах і власності, несприйнятливих до управління, ми продовжимо топтатися на одному місці, замість того, щоб рухатися вперед (і якщо вже говорити про науку, то — здійснювати відкриття)", — йдеться в колонці.

[ + – ] Блокчейн і BTC здатні вивести науку на новий рівень Фото: Pixabay

Як біткоїн може вплинути на розвиток науки

До появи інтернету два людини, які спілкувалися, володіли та були "обмежені", лише тими знаннями, які зберігалися в них у пам'яті, і передавати ці знання вони могли лише одна одній або обмеженій кількості людей.

"Сьогодні кожен із нас має свого роду "цифровий розширювач" пам'яті, а також джерело, з якого миттєво може отримати нові знання, що істотно розширює наші розумові можливості. А холдери, до того ж, буквально носять у своїй кишені всю свою власність, всі свої активи, що забезпечує їм свободу дій", — пише автор.

Однак і наша здатність ефективно видобувати знання також обмежена, вважає Макшейн.

"Ми взаємодіємо з джерелом знань через комп'ютер, смартфон, ноутбук, але так буде не завжди. Зрештою, ми отримаємо прямий доступ до величезного зовнішнього потоку цифрової інформації за допомогою нашого мозку (мається на увазі інтерфейс "мозок-машина", — прим. ред.). Але чи варто очікувати, що це якимось чином уплине на мову або на роботу мозку, функціонування організму? Звичайно, вплине! Точно так само, як уплинув BTC, дематеріалізувавши власність і змінивши наше ставлення до неї", — йдеться у статті.

Ефективність двійкової системи числення, використовуваної в сучасних комп'ютерах, полягає в тому, що вона може приймати безліч двійкових входів (даних) і виробляти один двійковий вихід. Блокчейн також об'єднує величезну кількість інформації і працює на єдиний вихід — реєстр. Він приймає безліч реальних даних і створює єдину розподілену кіберреєстрацію на основі консенсусу. Таке "згущення" інформації почасти є причиною того, що комп'ютери стають все меншими, але при цьому їхній обсяг пам'яті для зберігання інформації збільшується.

"Людям ніколи не вдавалося зберегти всі накопичені знання у своєму мозку/тілі, але ми створили комп'ютери, щоб вирішити цю задачу. Без сучасних технологій багато видів нашої діяльності були б неможливі. Точно так само біткоїн дозволяє нам зберігати фізичну енергію у грошовому вираженні способом, який раніше був неможливий. Одного разу багато з того, що ми робимо сьогодні, технологічно та фінансово, буде неможливо без BTC", — резюмує автор.

Раніше ми повідомляли про те, що уряд КНР заборонив транзакції з біткоїнами.