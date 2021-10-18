Украина возглавила рейтинг стран, которые очень заинтересованы в криптовалюте

Второе место в списке заняла Россия, а третье — США.

Брокерская компания BrokerChooser составила рейтинг стран, наиболее осведомленных в криптографии и активно интересующихся цифровыми активами. Топ возглавила Украина, за ней следуют Россия (второе место), США (третье место) и Кения (четвертое место).

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Об этом сообщает cryptopotato.com.

При составлении рейтинга во внимание были приняты несколько факторов, таких как общее количество владельцев цифровых активов и глобальный индекс принятия.

"Поиск в Google по ключевым словам "криптовалюта", "сравнить криптовалюту", "в какую криптовалюту инвестировать", "криптовалюта для покупки", "торговля криптовалютой", "тенденции криптовалюты" и "криптовалютные брокеры" также сыграли значительную роль в составлении списка", — пишет издание.

"Несмотря на многочисленные проблемы, украинцы в последнее время проявили большой интерес к цифровым активам и возглавили рейтинг, получив 7,97 баллов из 10. Территориально крупнейшая страна — Россия — заняла второе место, а крупнейшая экономика — США — третье", — говорится в сообщении.

На четвертом месте находится еще одна страна, испытывающая экономические трудности, — Кения. "Это не удивительно, поскольку, как указано в исследовании, люди с развивающихся рынков часто обращают внимание на индустрию цифровых активов, чтобы защитить свои сбережения от девальвации", — пишет медиа.

Что касается таких развитых регионов, как Северная Америка, Западная Европа и Восточная Азия, то там присутствие криптовалют обеспечивается в основном институциональными инвесторами.

Напомним, что недавно украинский парламент принял закон, легализующий рынок диджитал-валют. После утверждения президентом Владимиром Зеленским новый закон обеспечит защиту инвесторов и торговых площадок от мошенничества. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, подчеркнул популярность этого класса активов среди населения Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Эдвард Сноуден раскритиковал государства, пытающиеся создать фиатные цифровые валюты.