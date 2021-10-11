"Криптофашистская валюта": Сноуден рассказал об опасности национальных цифровых денег

Бывший сотрудник ЦРУ считает, что в будущем использование национальной цифровой валюты будет направлено на контроль денежных средств граждан.

Эдвард Сноуден раскритиковал цифровые валюты центральных банков (CBDC), при этом назвав их "новейшей опасностью, которая нависла над обществом".

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Об этом сообщает сайт Edward Snowden.

По его мнению, CBDC извращают саму природу криптовалюты, лишая людей пользовательских прав на собственность за их же деньги. Дело в том, что центробанки используют цифровые активы, являющие собой виртуальную форму официальной валюты, которая, тем не менее, обеспечивается определенным объемом реальных валютных резервов определенного государства.

"CBDC — это что-то близкое к извращению криптовалют или, по крайней мере, их основных принципов и протоколов. Криптофашистская валюта, злой двойник, явно предназначенный для того, чтобы лишить пользователей права собственности на их деньги и сделать государство посредником в каждой транзакции", — пишет Сноуден.

Он считает, что в будущем использование национальной цифровой валюты будет направлено на контроль денежных средств всех граждан.

В качестве примера Сноуден привел ситуацию, когда человеку врач приписывает диету, исключающую сладкое. Страховая компания, которая обслуживает пациента, может сообщить эту информацию центробанку, а тот, в свою очередь, банку, и банк, чтобы снизить риски для клиента, заблокирует платеж, когда человек захочет купить шоколадку (даже если покупает он ее не для себя). В результате, приобретение шоколадки — просто невозможно.

Ранее сообщалось, что в Украине до конца декабря 2024 года планируется осуществить выпуск е-гривны. Однако в Минцифры, которое, согласно "Стратегии развития финтеха до 2025 года" должно отвечать за внедрение е-гривны, в ответ на запрос Фокуса сообщили, что вопрос выпуска украинской CBDC находится вне сферы их компетенции и посоветовали обращаться в Нацбанк.