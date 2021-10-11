"Криптофашистська валюта": Сноуден розповів про небезпеку національних цифрових грошей

Колишній співробітник ЦРУ вважає, що в майбутньому використання національної цифрової валюти буде направлено на контроль грошових коштів громадян.

Едвард Сноуден розкритикував цифрові валюти центральних банків (CBDC), при цьому назвавши їх "новітньої небезпекою, яка нависла над суспільством".

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Про це повідомляє сайт Edward Snowden.

На його думку, CBDC перекручують саму природу криптовалюти, позбавляючи людей користувальницьких прав на власність за їхні ж гроші. Справа в тому, що центробанки використовують цифрові активи, які показують собою віртуальну форму офіційної валюти, яка, тим не менш, забезпечується певним обсягом реальних валютних резервів певної держави.

"CBDC — це щось близьке до перекручення криптовалюти або, принаймні, її основних принципів і протоколів. Криптофашистська валюта, злий двійник, явно призначений для того, щоб позбавити користувачів права власності на їхні гроші та зробити державу посередником у кожній транзакції", — пише Сноуден.

Він вважає, що в майбутньому використання національної цифрової валюти буде направлено на контроль грошових коштів усіх громадян.

Як приклад Сноуден навів ситуацію, коли людині лікар приписує дієту, яка виключає солодке. Страхова компанія, яка обслуговує пацієнта, може повідомити цю інформацію центробанку, а той, у свою чергу, банку, і банк, щоб знизити ризики для клієнта, заблокує платіж, коли людина захоче купити шоколадку (навіть якщо купує він її не для себе). У результаті, придбання шоколадки просто неможливе.

Раніше повідомлялося, що в Україні до кінця грудня 2024 року планується здійснити випуск е-гривні. Однак у Мінцифри, яке, згідно зі "Стратегією розвитку Фінтех до 2025 року", має відповідати за впровадження е-гривні, у відповідь на запит Фокуса повідомили, що питання випуску української CBDC перебуває поза сферою їхньої компетенції, та порадили звертатися в Нацбанк.