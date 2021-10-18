Україна очолила рейтинг країн, які дуже зацікавлені в криптовалюті

Друге місце в списку посіла Росія, а третє — США та Кенія.

Брокерська компанія BrokerChooser склала рейтинг країн, найбільш обізнаних у криптографії та тих, хто активно цікавляться цифровими активами. Топ очолила Україна, за нею йдуть Росія (друге місце), США (третє місце) і Кенія (четверте місце).

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Про це повідомляє cryptopotato.com.

У процесі складання рейтингу до уваги були взяті кілька чинників, такі як загальна кількість власників цифрових активів і глобальний індекс прийняття.

"Пошук у Google за ключовими словами "криптовалюта", "порівняти криптовалюти", "в яку криптовалюту інвестувати", "криптовалюта для покупки", "торгівля криптовалютрю", "тенденції криптовалюти" і "криптовалютні брокери" також зіграли значну роль в процесі складання списку", — пише видання.

"Незважаючи на численні проблеми, українці останнім часом проявили великий інтерес до цифрових активів та очолили рейтинг, отримавши 7,97 балів із 10. Територіально найбільша країна — Росія — посіла друге місце, а найбільша економічно — США — третє", — йдеться в повідомленні.

На четвертому місці знаходиться ще одна країна, яка має економічні труднощі, — Кенія. "Це не дивно, оскільки, як зазначено в дослідженні, люди з ринків, що розвиваються часто звертають увагу на індустрію цифрових активів, щоб захистити свої заощадження від девальвації", — пише медіа.

Що стосується таких розвинених регіонів, як Північна Америка, Західна Європа та Східна Азія, то там присутність криптовалюти забезпечується здебільшого інституційними інвесторами.

Нагадаємо, що нещодавно український парламент ухвалив закон, що легалізував ринок діджитал-валют. Після затвердження президентом Володимиром Зеленським новий закон забезпечить захист інвесторів і торгових майданчиків від шахрайства. Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, підкреслив популярність цього класу активів серед населення України.

Раніше ми повідомляли про те, що Едвард Сноуден розкритикував держави, які намагаються створити фіатні цифрові валюти.