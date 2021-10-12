"Биткоин значительно подорожает": стратег Bloomberg предсказал рекордный рост крипты

Увеличение госдолга и угроза дефолта для США должны привести к небывалому скачку курса криптовалюты, которая завоевала большое доверие, считает эксперт.

Главный стратегический эксперт по сырьевым товарам Bloomberg Майк МакГлоун предсказал значительное подорожание биткоина до конца 2021 года.

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Он сообщил свой прогноз на странице в Twitter.

По оценкам аналитика, рост государственного долга США и риск экономического дефолта могут привести к небывалому скачку курса Bitcoin и переходу криптовалюты к "уникальной фазе" в четвертом квартале текущего года. Он отметил, что приближение к долговому лимиту играет против менеджеров, которые избегают транзакций и отчислений в BTC.

Как обратил внимание МакГлоун, стоимость биткоина продолжает расти одновременно с тем, как рынки все больше и больше доверяют технологиям, определяющим предложение криптовалюты (как известно, биткоин имеет ограниченную эмиссию в 21 млн токенов).

[ + – ] График cнижения обеспечения Bitcoin по сравнению с ростом долга США Фото: Twitter

В сентябре МакГлоун подтвердил свой прогноз, согласно которому биткоин подорожает до $100 тыс. к концу 2021 года. Представитель Bloomberg уверяет, что самая популярная криптовалюта за последние 3 месяца вдвое вырастет в цене, а поможет в этом новый тренд на внедрение цифровых активов.

В октябрьском обзоре Bloomberg Crypto Outlook эксперт предположил, что биткоин находится в самом разгаре "бычьего бега" (интенсивной торговли с повышением цен), основываясь на 260-дневную волатильность токена относительно фондового индекса S&P 500. По мнению стратега, такой показатель свидетельствует о том, что криптовалюта может еще долго расти перед тем, как начнется "медвежья фаза", т.е. падение стоимости.

"Биткойн был "горячим" в апреле, прежде чем скорректировался из-за опасений по поводу энергопотребления и запрета в Китае, что свидетельствует об уникальности и силе крупнейшей в мире децентрализованной сети", — подчеркнул МакГлоун.

Ранее писали, что Bitcoin снова рекордно подорожал после недавнего падения. BTC достиг отметки в $55 тысяч впервые с мая текущего года. По данным аналитиков, скачок вызвала крупная покупка токенов на сумму $1,6 млрд. Стоимость мемной криптовалюты Shiba Inu при этом выросла на 360%.

Фокус писал, как купить биткоины и на что их можно потратить в Украине. Криптовалюта может быть не только надежным "кошельком" для инвестиций, но и реальным платежным средством, ведь многие заведения уже принимают оплату в BTC.

Недавно миллиардер Рэй Далио назвал возможную причину провала биткоина. По его словам, у государственных властей есть способы уничтожить популярную криптовалюту или перехватить над ней контроль.