"Биткоин значительно подорожает": стратег Bloomberg предсказал рекордный рост крипты
Увеличение госдолга и угроза дефолта для США должны привести к небывалому скачку курса криптовалюты, которая завоевала большое доверие, считает эксперт.
Главный стратегический эксперт по сырьевым товарам Bloomberg Майк МакГлоун предсказал значительное подорожание биткоина до конца 2021 года.
Он сообщил свой прогноз на странице в Twitter.
По оценкам аналитика, рост государственного долга США и риск экономического дефолта могут привести к небывалому скачку курса Bitcoin и переходу криптовалюты к "уникальной фазе" в четвертом квартале текущего года. Он отметил, что приближение к долговому лимиту играет против менеджеров, которые избегают транзакций и отчислений в BTC.
Как обратил внимание МакГлоун, стоимость биткоина продолжает расти одновременно с тем, как рынки все больше и больше доверяют технологиям, определяющим предложение криптовалюты (как известно, биткоин имеет ограниченную эмиссию в 21 млн токенов).
В сентябре МакГлоун подтвердил свой прогноз, согласно которому биткоин подорожает до $100 тыс. к концу 2021 года. Представитель Bloomberg уверяет, что самая популярная криптовалюта за последние 3 месяца вдвое вырастет в цене, а поможет в этом новый тренд на внедрение цифровых активов.
В октябрьском обзоре Bloomberg Crypto Outlook эксперт предположил, что биткоин находится в самом разгаре "бычьего бега" (интенсивной торговли с повышением цен), основываясь на 260-дневную волатильность токена относительно фондового индекса S&P 500. По мнению стратега, такой показатель свидетельствует о том, что криптовалюта может еще долго расти перед тем, как начнется "медвежья фаза", т.е. падение стоимости.
"Биткойн был "горячим" в апреле, прежде чем скорректировался из-за опасений по поводу энергопотребления и запрета в Китае, что свидетельствует об уникальности и силе крупнейшей в мире децентрализованной сети", — подчеркнул МакГлоун.
Ранее писали, что Bitcoin снова рекордно подорожал после недавнего падения. BTC достиг отметки в $55 тысяч впервые с мая текущего года. По данным аналитиков, скачок вызвала крупная покупка токенов на сумму $1,6 млрд. Стоимость мемной криптовалюты Shiba Inu при этом выросла на 360%.
Фокус писал, как купить биткоины и на что их можно потратить в Украине. Криптовалюта может быть не только надежным "кошельком" для инвестиций, но и реальным платежным средством, ведь многие заведения уже принимают оплату в BTC.
Недавно миллиардер Рэй Далио назвал возможную причину провала биткоина. По его словам, у государственных властей есть способы уничтожить популярную криптовалюту или перехватить над ней контроль.