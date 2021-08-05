Инструкция по применению: как купить биткоины в Украине, где и на что их потратить
Некоторые начинающие холдеры не знают, как и где купить биткоины, а бывалые держатели ищут достойное применение крипте. Фокус расскажет, где потратить BTC в Украине и за границей.
Биткоин остается самой популярной криптовалютой во всем мире и недавно она снова подорожала после резкого падения. Фокус разбирался, стоит ли покупать BTC в Украине, как это можно сделать и что за него можно купить.
Как купить биткоин в Украине: инструкция и популярные сервисы
Криптовалюта стала настолько популярной, что появилось множество сайтов и приложений для ее покупки и обмена. Чтобы выяснить, где дешево купить "биток", лучше заранее ознакомиться со всеми вариантами и выбрать наиболее подходящий, учитывая актуальный курс и размеры комиссий.
Существует три основных способа официально купить биткоин онлайн:
- на сайте криптовалютной биржи;
- через мобильное приложение;
- за наличные.
Для покупки BTC через криптобиржу пользователю необходимо зарегистрироваться, подтвердить личность, привязать к аккаунту цифровой кошелек, необходимый для хранения крипты, и банковский счет. Авторитетные компании, как правило, выпускают собственные мобильные приложения, чтобы клиенты могли совершать операции через смартфоны в любое время.
Одной из самых крупных бирж в мире, где можно купить биткоин, является Binance. Она позволяет как конвертировать одну криптовалюту в другую, так и покупать коины за фиатные деньги при помощи банковских карт Visa или Mastercard. В частности, биткоины можно купить за евро, доллары и гривны. Здесь же проводится обмен от человека к человеку.
Еще одна всемирно известная биржа – Coinbase, штаб-квартира которой расположена в США. Она позволяет покупать биткоины на сумму от $25 через дебетовую или кредитную карту. В дальнейшем криптовалюту можно быстро продать, переведя фиатные средства на счет в банке или через систему PayPal.
В Украине популярны и другие площадки, где купить "биток" можно онлайн:
- Kuna,
- BTC Trade (эти две биржи попали в рейтинг CoinMarketCap),
- Best Change,
- CoinMama (тут принимается только иностранная валюта),
а также обменники:
- Xbtc,
- Let"sPay,
- Coin24 (один из немногих сервисов, который позволяет купить биткоин в Украине через "Приват24").
Существует довольно мало вариантов, как купить биткоин в Украине легально за наличные. Обычно люди договариваются о таких сделках лично, однако в стране уже работают криптоматы, местоположение которых можно посмотреть на сайте Coinatmradar.
За наличные биткоин можно также купить посредством сервиса BTCU.biz. Для этого необходимо воспользоваться терминалом iBox или "ПриватБанка" и следовать инструкции.
На что можно потратить биткоины в Украине
Когда пользователь разобрался, как купить "биток", возникает резонный вопрос: а для чего он нужен? Во-первых, для того, чтобы держать, потому что в этом и есть ценность BTC, равно как и золота (подробнее об этом будущие холдеры могут прочесть в нашем материале, посвященном данной криптовалюте).
Во-вторых, чтобы тратить. Сегодня существует много способов потратить биткоины даже на территории Украины. Сервис Coinmap показывает на карте заведения, где принимают оплату в крипте, однако не вся информация, поданная там, актуальна.
Фокус составил собственный список крупных интернет-магазинов, где можно потратить биткоины (информация актуальна на момент публикации материала):
- Цитрус – техника и мобильные устройства;
- Digit-Texника – товары для детей и туризма;
- Asic Trade – оборудования для майнинга криптовалют;
- Hotmine – майнинговое оборудование;
- Bigmag.ua – техника от Apple;
- UiPservise – сервис по ремонту техники Apple;
- Rechi.Ua – одежда и аксессуары;
- Barbos – зоотовары;
- Avtoplenka – автомобильные пленки;
- MYBRO electric motorcycles – электро-мотоциклы;
- Иконный Двор – продажа христианских икон (и такое бывает).
Как отмечает редактор издания Bitcoin Review Сергей Базанов, многие предприниматели не афишируют возможность расчета криптовалютой, поскольку ее нельзя легально провести через бухгалтерию. Тем временем в Украине уже задумываются о легализации крипты, разрабатывая соответствующие законопроекты — №2461 и №2179, — пока эксперты спорят, как тратить биткоины правильно, кто должен регулировать процесс и нужно ли увеличивать налоговую ставку.
Как можно потратить биткоины за рубежом
В цивилизованных странах мира намного больше вариантов, куда тратить биткоины. Некоторые университеты США, Великобритании и Кипра разрешили оплачивать обучение в BTC – первым такую услугу в 2013 году запустил кипрский Университет Никосии. Вскоре к нему присоединились британский Университет Камбрии и Королевский колледж Нью-Йорка (США). Да что там университеты! В июне Сальвадор стал первой страной, которая признала биткоин официальным платежным средством.
Еще одно перспективное применение биткоина – покупка автомобилей. Такие акции уже проводились в США, Финляндии и Японии. Схема простая: покупатели переводят крипту на кошелек компании на сумму, которая соответствует цене машины в фиатной валюте на момент заключения сделки. Американская компания Tesla, основанная Илоном Маском, весной 2021 года тоже решила принимать BTC к оплате, однако в мае отказалась от этой идеи из-за того, что добыча криптовалюты наносит большой вред экологии.
В США, Японии и Канаде зафиксировали случаи продажи недвижимости за криптовалюту. Первая такая сделка была абсолютно легально заключена в штате Техас, однако покупатель сначала перевел биткоины в доллары, а затем перевел нужную сумму на счет продавца.
Впрочем, проблема из серии "куда потратить биткоины" на бытовом уровне остается актуальной по всему миру. Как писал Фокус, 60% владельцев криптовалют ищут, что можно с ними сделать. При этом большая часть респондентов отметили, что готовы тратить BTC или другие монеты только при наличии больших скидок.
Cколько стоит биткоин и нужно ли спешить его потратить
По данным сервиса Coindesk, 5 августа курс биткоина колебался на уровне $38-$39 тыс. В начале августа криптовалюта преодолела рубеж в $42 тысячи впервые за три месяца.
Аналитики агентства Bloomberg прогнозируют, что BTC, скорее, вырастет до $100 тыс., чем упадет до $20 тыс. Глава Pantera Capital Дэн Морхед пророчит повышение курса битка до $80-$90 тыс. к концу 2021-го и до $120 тыс. в течение 2022 года. Вероятно, до сих пор есть смысл инвестировать.
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