Диплом не нужен: 19-летний майнер зарабатывает $54 тыс. в год, добывая биткоины

Юный крипто-добытчик рад избегать обычной рутины, хотя ему приходится много работать и жить в окружении шумных машин.

19-летний американец Ник Cирс отказался от поступления в колледж, потому что не хочет терять время зря, ведь он способен зарабатывать около $54 тыс. в год.

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О своем опыте он рассказал телеканалу CNBC.

Два года назад Ник помог построить майнинг-ферму в городе Даллспорт, а сейчас он является главным техническим специалистом компании SCATE Ventures Inc. Молодой человек живет в дата-центре, в котором круглосуточно работают 4500 ASIC-майнеров для добычи биткоина. Каждая машина производит около 80 дБ шума, однако Сирсу нравится быть поближе к месту работы.

"Моя комната звукоизолирована, поэтому я не слышу как работают машины, когда закрываю дверь, но они довольно сильно шумят, и это слышно когда дверь открыта", — объяснил юноша.

Ник Сирс каждый день, с 8-00 до 16-00, следит за тем, чтобы оборудование исправно работало. После смены он еще наблюдает за системой на случай аварий, а ночью его сменяет другой техник. Кроме зарплаты, компания предоставляет сотрудникам полную медицинскую страховку и оборудование для майнинга, которое обеспечивает Нику дополнительный заработок в размере 0,02 BTC за квартал — примерно $788. Он подчеркнул, что из-за запрета майнинга в Китае сложность добычи криптовалюты изменилась, поэтому за предыдущий месяц SCATE Ventures заработала больше.

[ + – ] Ник Сирс паяет чип ASIC для добычи биткоина

"Что круто в этой работе — у меня нет ежедневной рутины. Каждое утро я нахожу то, что нужно исправить", — поделился Ник.

Главная зона ответственности Ника — тысячи ASIC производства Bitmain и Whatsminer. Они обеспечивают производительность для блокчейн-системы Bitcoin и должны всегда быть исправны, ведь чем выше мощность фермы, тем выше шансы получить криптовалюту как можно быстрее. Любая поломка повлечет за собой большие убытки для компании. Это может быть отключение электроэнергии, которое затронет всю "ферму", или отключение сети.

"Каждый день ты находишь машины, которые перестали хэшировать, затем вынимаешь их из стойки и устраняешь неисправности. Иногда просто нужно восстановить цикл питания или перезагрузить", — говорит майнер.

Ник Сирс решил обойтись без традиционного высшего образования, однако не упускает возможность повысить свою квалификацию и узнать что-то новое о том, как работает оборудование для добычи цифровых валют. В частности, он проходит онлайн-курсы у китайских инженеров, которые работают с Bitmain. Недавно Ник узнал, как работать с микросхемами ASIC на хэш-платах, а также с источниками питания S17, которые являются одними из самых популярных машин для добычи биткоинов. В ближайшем будущем он планирует обучаться на курсах в Атланте, чтобы уметь создавать микросхемы.

[ + – ] Дата-центр SCATE Ventures, где добывают биткоины Фото: Скриншот

"У меня есть сертификат, дающий право ремонтировать разного рода технику, поэтому в последнее время я просто совершенствовал свои навыки в этой области", — объяснил Сирс.

Исправить аппаратное обеспечение не всегда так просто. Иногда ломаются вентиляторы на отдельных машинах для охлаждения, а иногда необходимо заменить блок питания. Летом устройства могут перегреваться и выходить из строя. Однако ферма SCATE использует собственную технологию иммерсионного охлаждения, которая предполагает погружение в непроводящую жидкость для рассеивания тепла. Они также решили проблему большого энергопотребления, получая дешевое электричество от ближайшее гидроэлектростанции.

[ + – ] Майнер Ник Сирс

Генеральный директор SCATE Ventures тоже университетов не оканчивал. Он майнер-самоучка, который начал вести бизнес в гараже своих родителей в 2017 году, незадолго до последней криптовалютной "зимы", когда цены на биткойн и другие криптовалюты резко упали. Подобно Сирсу, глава компании когда-то жил в одном из своих майнинг-центров.

Ранее писали о том, что люди начали массово скупать мини-майнеры биткоинов. Устройство стоит $875 и позволяет добывать до 0,0002478 BTC в месяц, что даже не окупает затраты на электроэнергию.

Фокус также рассказал, можно ли заработать на альтернативной добыче крипты при помощи смартфонов и ноутбуков. Пока эти методы остаются не очень выгодными, ведь требуют высокой производительности.