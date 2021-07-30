Майнинг на телефоне и ноутбуке: можно ли заработать на альтернативной добыче крипты

Программы и устройства для обеспечения майнинга на смартфонах и ноутбуках становятся все популярнее, но не стоит думать, что на этом можно разбогатеть. Фокус расскажет о возможностях и перспективах альтернативных способов добычи цифровой валюты.

Бизнесмен из США Идан Абада произвел фурор, показав компактный USB-майнер биткоина NewPac за $875, при помощи которого можно добывать криптовалюту прямо на ноутбуке. Он запустил концентратор с 20-ю ASIC-чипами прямо в кафе, благодаря чему смог не платить за электроэнергию — майнил практически бесплатно. Его ролик набрал более 2,6 млн просмотров в TikTok, а пользователи начали тысячами скупать мини-устройства для добычи криптовалюты. Фокус решил разобраться, действительно ли выгодно добывать цифровую валюту, используя подручные гаджеты.

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Традиционный майнинг криптовалют: как это работает

Есть два основных принципа майнинга криптовалют: доказательство работы – Proof of Work (PoW) и доказательство доли владения – Proof of Stake (PoS). В настоящее время популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ZCash, Monero добываются по принципу PoW, когда ресурсы компьютера используются для создания блоков в системе блокчейна. Майнеры получают награду за подтвержденные транзакции, и вероятность получения дохода напрямую зависит от мощности оборудования. При PoS заниматься майнингом и проверять блоки с транзакциями может, в первую очередь, тот человек, который владеет наибольшим количеством биткоинов или альткоинов. Чем больше у него крипты, тем выше мощность майнинга.

В случае PoW увеличение производительности приводит к росту дохода и повышению безопасности блокчейна, однако растет также потребление энергии, что наносит вред окружающей среде: майнинг-фермы выделяют огромное количество тепла и углекислого газа. И это большая проблема. Компания Tesla даже отказалась от идеи продавать свои электрокары за биткоины, пока их добыча столь неэкологична.

[ + – ] Идан Абада и его USB-майнер биткоина NewPac Фото: CNBC

Альтернативный майнинг: как меняются Bitcoin и Ethereum

Исследование Кембриджского университета показало, что для генерации новых монет и подтверждения криптовалютных транзакций ежегодно тратится столько же электроэнергии, сколько требуется стране размером с Аргентину – около 121,36 ТВтч. С ростом стоимости и популярности криптовалют увеличивается и энергопотребление, в связи с этим Китай и Иран уже запретили майнинг, поэтому добытчики все чаще рассматривают альтернативные способы.

Основатель Ethereum Виталик Бутерин предложил перейти на алгоритм PoS, который по сути своей является более экологичным. При работе на этом алгоритме, не затрачивается столь много энергии как на PoW. При этом вероятность формирования блока и получения вознаграждения выше у пользователя с наибольшим количеством монет, однако процент возможных проверок транзакций ограничен. В итоге, участникам системы не нужно тратить ни больших денег на покупку оборудования, ни расходовать электроэнергию в больших количествах. Как заявил Бутерин, Ethereum Foundation вскоре перейдет на PoS, в результате чего энергоэффективность этой криптовалюты может стать в 7000 раз выше, чем у Bitcoin.

Гендиректор Tesla Илон Маск также обеспокоен вредом, наносимым окружающей среде, потому собрал ведущих майнеров и организовал Bitcoin Mining Council для "озеленения" процесса. Группа намерена бороться за то, чтобы добытчики использовали возобновляемые и экологически чистые источники: солнечной, ветровой, геотермальной, гидроэнергии. В состав Bitcoin Mining Council вошла компания по добыче криптовалюты Argo Blockchain, которая недавно объединилась с блокчейн-компанией DMG Blockchain Solutions в Terra Pool, который работает на "зеленой" энергии. Участники пула пообещали использовать исключительно ветровые и солнечные электростанции.

Это далеко не единственный подобный проект, например, электростанция Сварценги поставляет геотермальную энергию всем майнерам в Исландии, а они суммарно потребляют больше электричества, чем другие жители страны вместе взятые. В Канаде компания Heatmine решила использовать тепло, вырабатываемое ASIC-майнерами, для отопления теплиц с клубникой.

Что касается энергопотребления при мини-майнинге, то по словам Идана Абады, USB-майнер NewPac потребляет электроэнергию почти на $16 (указаны цены Лос-Анджелеса), при этом добывает 0,0002478 BTC в месяц (около $9). Несмотря на столь невыгодные условия, устройство тысячами покупают в магазине из-за его небольших размеров и невысокой стоимости. Так или иначе, а NewPac не меняет правила игры и не снижает высокий уровень энергопотребления майнинга, которое считается одной из ключевых проблем отрасли.

Майнинг на ноутбуке: чем он хорош и почему невыгоден

Современные технологии позволяют майнить даже на ПК без подключения специального оборудования. Ноутбуки обеспечивают мобильность, благодаря чему можно добывать криптовалюту в любом месте, хоть прямо посреди улицы, однако их эффективность в разы ниже по сравнению со стационарными компьютерами. Все дело в том, что производители лэптопов устанавливают менее производительные видеокарты для снижения выделяемого тепла и уменьшения нагрузки на охладительную систему.

Далеко не любой ноутбук подойдет для майнинга, и дело не только в видеокарте. Добыча криптовалюты требует значительных ресурсов и сильно нагружает систему, приводит к перегреву и даже к поломке. Больше всего перспектив у игровых ноутбуков, которые специально оборудуют хорошими видеокартами и мощными системами охлаждения. В целом, идею добычи на геймерском лэптопе вполне можно воплотить в жизнь, что показала пользователь сервиса Bilibili с ником Fish Pond F2pool. Девушка отправилась в кафе и за два часа намайнила Ethereum на $0,89 — стоимость чашки кофе на тот момент.

[ + – ] Логи Fish Pond F2pool о добыче Ethereum Фото: Скриншот [ + – ] Ethereum, добытый Fish Pond F2pool Фото: Скриншот

Есть три основных типа добычи криптовалюты на ПК (в зависимости от комплектующих):

Через видеокарту . Из-за ограничений графических процессоров, упомянутых выше, целесообразно подключать к ноутбукам более производительную внешнюю видеокарту.

. Из-за ограничений графических процессоров, упомянутых выше, целесообразно подключать к ноутбукам более производительную внешнюю видеокарту. Через процессор . Во время майнинга он нередко задействуется вместе с видеокартой, что несколько повышает эффективность.

. Во время майнинга он нередко задействуется вместе с видеокартой, что несколько повышает эффективность. Через жесткий диск. Такой метод является наименее эффективным, ведь его поддерживают лишь немногие криптовалюты, стоимость которых не превышает $0,01, поэтому расходы на электроэнергии превышают доходы от майнинга.

Есть также мини-майнеры USB, подобные NewPac, который показал Идан Абада. В основе таких устройств лежат ACIC-чипы — специальные микросхемы, созданные для добычи биткоина. Сейчас существуют отдельные "флешки" и целые блоки, к которым можно подключить десятки таких чипов. Стоят они не так уж дешево и окупаются только в тех случаях, когда пользователю не нужно платить за электроэнергию.

Майнинг на ноутбуке требует также установки определенного программного обеспечения. Некоторые криптовалюты предлагают для этой цели собственный софт. Перед запуском процесса лучше убедиться, что оборудование соответствует техническим требованиям. Сделать это легко: стоит воспользоваться сервисами типа Nicehash, CoinWarz и CryptoCompare, позволяющими рассчитать прибыльность майнинга на ноутбуках и ПК, учитывая характеристики устройств.

Стоит отметить, что добыча биткоина на ноутбуках без подключения специальных аппаратов-майнеров невозможна, потому что требует мощностей, которые пока недоступны даже самым крутым лэптопам. Со временем сложность добычи криптовалюты растет по мере того, сколько сколько токенов существует в сети и какова их стоимость, поэтому имеет смысл добывать перспективные альткоины, набирающие популярность среди пользователей. В 2021 году для добычи портативными устройствами рекомендуют такие криптовалюты:

Ethereum (вторая по капитализации криптовалюта после BTC);

Monero (отличается наибольшей устойчивостью);

Zcash;

Dogecoin;

Grin;

Beam;

Vertcoin (подходит как для видеокарты, так и для процессора);

Bytecoin (хороша для соломайнинга).

[ + – ] Майнинг на ноутбуке нереален без допустройств Фото: Pixabay

Как проверить, использовался ли ваш ноутбук для майнинга и почему это важно

Нужно учитывать, что майнинг вредит даже самым мощным ПК, поэтому со временем они начинают хуже работать, сильно греться, тормозить и могут внезапно сломаться. Хорошо, если владелец осознает риски и следит за состоянием устройства, но очень плохо, если ничего не подозревающему человеку достается Б/У ноутбук, изношенный такими процессами. Недавно посетители одного из магазинов электроники в Киеве обнаружили, что игровые ноутбуки майнили криптовалюту прямо стоя на витрине. К сожалению, в таком случае практически невозможно проверить ноут на майнинг, ведь внешне износ никак не проявляется, а программные следы можно стереть, переустановив операционную систему.

Еще одна угроза для ПК — скрытый майнинг. Хакеры могут использовать чужие устройства для добычи крипты при помощи специальных вирусов. В процессе видеокарта, процессор или ОЗУ перегружаются, а владелец замечает сильные "тормоза" и неоправданный расход трафика. Подхватить такое ПО можно, как и любой другой вирус: через браузер или установку зараженных программ.

Проверить ноут на майнинг можно при помощи программ-антивирусов. Хорошая программа, установленная заранее, и вовсе не пропустит вирус в систему. Найти угрозу можно и вручную, для этого необходимо:

открыть диспетчер задач и найти процесс с незнакомым названием, который сильнее всего нагружает процессор;

открыть реестр, нажав "Win+R" и введя команду "regedit";

в поиске прописать название подозрительного процесса;

найти и удалить все записи с командами для запуска процесса;

перезагрузить компьютер.

Майнинг на смартфоне — мошенничество чистой воды

Добыча крипты через смартфон невозможна — его мощностей не хватит для обеспечения хотя бы минимального дохода, а аккумулятор и процессор не выдержат больших нагрузок на систему. Создание майнинг-фермы на телефоне при помощи мини-майнеров USB и вовсе нонсенс.

В онлайн-магазинах множество приложений для Android, обещающих наладить добычу цифровых валют, однако они либо являются симуляторами, предназначенными для заработка на рекламе, либо созданы для того, чтобы выманивать деньги у доверчивых пользователей. Поддаться на провокацию легко, ведь тема криптовалюты у всех на слуху, а Google Play и сторонние сайты предлагают десятки приложений для майнинга на телефоне, некоторые даже хвастают высокими рейтингами. Впрочем, многие пользователи вскоре обнаруживают, что вывести "добытую" крипту невозможно.

Но люди продолжают верить в невозможное, а мошенники пользуются этим. Как отмечает РБК, сейчас набирает обороты новая "схема", когда злоумышленники предлагают инвестировать деньги в неизвестные альткоины или в расширение майнинг-ферм. Один из ярких примеров — деятельность Artery Network Corporation, которая утверждает, что их альткоин торгуется на некой бирже в Прибалтике и постоянно растет в цене, а возможность покупки "лишь временно недоступна". Мошенники привлекают новых инвесторов, предлагая им участвовать в майнинге через мобильное приложение. При этом нельзя быть уверенными в том, что альткоин Artery вообще существует. В итоге, вложив деньги в столь сомнительное предприятие, можно сразу же с ним попрощаться.

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