Дешево и невыгодно: почему не стоит заниматься майнингом BTC при помощи видеокарт и Asic

Дешевые графические процессоры и подержанные Asic-майнеры продаются сегодня пачками, однако не надейтесь на то, что купив их, вы построите ферму и обеспечите светлое майнерское будущее.

Как известно, власти КНР активно борются с добычей криптовалют на территории своей страны. В этой связи Поднебесную покинули многие компании, переехав в ближнее и дальнее зарубежье — РФ, Казахстан, Канаду, США и пр. Но некоторые добытчики решили распрощаться с этим видом бизнеса, и наводнили рынок подержанными видеопроцессорами и Asic-майнерами. Конечно, многие крипто-добытчики тут же бросились скупать товар — пусть и не "первой свежести", зато по дешевке. Однако это не лучшая затея, и Фокус объяснит почему.

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Где можно купить видеокарты дешево

Китайское медиа HKEPC недавно опубликовала исследование, посвященное вторичному рынку процессоров. Оказалось, что экс-майнеры сбывают видеокарты сотнями по бросовым ценам. Так, в Китае GeForce RTX 3070 можно приобрести по оптовой цене, которая составляет порядка $400. Модель GeForce RTX 3060 продается по $293 (при условии покупки минимум 200 шт.), при этом минимальная цена составляет $270. GeForce RTX 3060 Ti оценивают в $370 за штуку при покупке от 100 единиц.

Все это спровоцировало ажиотаж на рынке электроники, и не только на вторичном, и не только на китайском. Цены начинают обваливаться на некоторых европейских рынках. Согласно данным издания 3dcenter.org, в Австрии и Германии GeForce RTX 3060 еще в мае продавалась по € 999-1122, а теперь ее можно купить за € 589–1005. Gigabyte AMD Radeon RX 6700 в мае стоила €909-1580, а сейчас — €714-962 (цены указаны по состоянию на 4 июля 2021 года, — ред.). Журналисты связывают это падение с тем, что ритейлеры спешат сбыть товар, пока китайские майнеры окончательно не обвалили цены на графические процессоры. Поэтому они вынуждены делать скидки, чтобы привлечь покупателей и стимулировать продажи новых GPU.

[ + – ] Видеокарта GeForce RTX Фото: NVidia

Почему не стоит покупать подержанные графические процессоры

Тут все просто: купить б/у процессор, все равно, что купить б/у автомобиль — вы не знаете, насколько хорошо ухаживал за ним бывший владелец. Он мог загонять машину на максималках, затем провести косметический ремонт и продать. С виду она прекрасна, но под капотом спрятана куча проблем, с которыми разбираться после завершения сделки придется уже вам. То же и с видеокартами. Они применялись для майнинга, а это значит, что они работали без передышки многие месяцы. Как отмечает медиа pcgamer.com, "вам наверняка не подойдет для гейминга та видеокарта, которая работала 24 часа в сутки, семь дней в неделю и при высоких температурах".

Журналисты предупреждают, что видавшие виды GPU не смогут стать достойной основой ни для фермы, ни в качестве компонента действительного хорошего геймерского ПК. Есть риск, что они достаточно быстро выйдут из строя, и вам придется тратиться на ремонт. А в таком случае имеет смысл купить новый процессор или новую мини-ферму (в украинских интернет-магазинах последние есть в наличии. Цены разные, но актуален разлет от 7 тыс. грн до 12 тыс. грн).

Asic за полцены — привлекательное предложение с подвохом

Рынок также наводнен и использовавшимися ранее Asic-майнерами — специализированными компьютерами для добычи цифровой валюты. Несмотря на привлекательные ценники, стартующие от $6 тыс., и громкие обещания "выгодно разместить ваше оборудование на фермах в Китае", они имеют ряд проблем от некорректной работы системы охлаждения вплоть до выхода из строя. Ресурс habr.com сообщает, что ни один продавец не сможет гарантировать исправную работу "бэушного" Asic. Максимальный срок службы без перебоев исчисляется месяцами. И снова дело в том, что систему эксплуатировали в режиме нон-стоп ее экс-владельцы, выжимая все, что можно. Если обнаружатся неполадки в работе нового устройства, его можно будет вернуть по гарантии, а вот в "старичка" придется вкладывать свои кровные, чтобы отремонтировать. Имейте это ввиду.

[ + – ] Обзор майнера Antminer S17+ 73 Th/s

Выгодно ли заниматься майнингом с помощью видеокарт или Asic?

Пока что — не очень. Конечно, есть добытчики, которые продолжат оставаться в плюсе, но многие "хозяйства", скорее всего, закроются или обанкротятся. Итак, каковы причины?

1.Халвинг

11 мая 2021 года в блокчейне BTC на блоке 630 000 случился так называемый халвинг. Халвинг (от англ. halve — половина) — это 50-процентное сокращение размера вознаграждения, полагающегося майнерам за каждый новый добавленный блок. Креатор/ы Биткоина специально создали халвинг, чтобы контролировать эмиссию криптовалюты и сдерживать ее инфляцию. Халвинг наступает через каждые 210 тыс. блоков, то есть раз в 4 года. Это уже третий по счету "обвал". Первый случился в 2012 году — тогда награда за майнинг снизилась с 50 Биткоинов до 25-ти, а второй — в 2016 году, и тогда награда сократилась до 12,5 BTC. Теперь она составляет всего 6,25 Биткоинов.

Как сообщает издание РБК, в апреле 2021 года оборудование Antminer S9 и Avalon A851 демонстрировало валовую прибыль 10-20%. При этом стоимость электричества составляла $0,05 кВт⋅ч. Asic-майнер Bitmain Antminer S19 приносил прибыль в 60% при стоимости электроэнергии $0,05 кВт⋅ч (1,35 грн/кВт⋅ч). Но теперь из-за халвинга майнеры потеряют 50% прибыли. И если те, у кого она составляла 60%, в итоге смогут довольствоваться 30%, то добытчики с прибыльностью в 10% и вовсе могут сворачивать удочки, ведь расходы останутся на том же уровне, что и раньше. Ну, разве что электричество станет бесплатным. Но это — утопия. По словам представителей крипто-фермы BitCluster, майнить при помощи Asic, оснащенных 16-нанометровыми процессорами — не рентабельно. И те, кто ими пользуются, теряют около 30 центов ежедневно.

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2.Устаревшее оборудование

Сооснователь майнингового пула F2Pool, Ван Чунь, считает, что мелкие игроки будут поглощены крупными. Чем терять деньги, лучше продать свою ферму или Asic более сильному сопернику, — так будут рассуждать многие, особенно те, кто не обновил оборудование и не перешел вовремя с 16 нм чипов на 7- и 8-нанометровые (дело в том, что у последних количество транзисторов в разы больше, чем у 16-нанометровых собратьев, а потому работают они эффективнее).

3.Дорогая электроэнергия

Те, кто обновил технопарк, смогут продолжить зарабатывать. Например, при помощи Antminer S17+ 73 Th/s, оснащенном 7нм чипом, можно зарабатывать около $3 в день, но только при очень низкой стоимости электроэнергии. И это большая проблема, ведь, к примеру, в нашей стране планируют повышение цен на электричество для населения с 1 августа этого года. На данный момент тариф для населения — 1,68 грн/кВт⋅ч. Но с 1 августа чиновники предлагают установить максимальный тариф в 3,4 грн/кВт⋅ч. Пока что еще не принято окончательное решение касательно тарифов, однако майнить дома — не вариант.

4.Курс BTC

Несомненно, это очень важный фактор. И пока не ясно, что происходит с Биткоином, дорастет ли он до $36 тыс. и "пробьет потолок", или рухнет до $20 тыс. и "пробьет дно", — лучше ничего не предпринимать.

5.Невысокая прибыльность майнинга при помощи видеокарты

Как мы уже говорили ранее, если вы будете применять для криптодобычи б/у GPU, то она может подвести вас в любой момент, просто "умерев" от тяжелой и долгой работы. Да и окупится она не сразу, даже бэушная. Рассчитать, насколько рентабельным будет майнинг в домашних условиях можно при помощи специального калькулятора. К примеру, AMD Radeon RX 6700 12 GB стоит в Украине порядка $1577. Допустим, вам удалось купить в Германии карту за $1000. Электричество тут обходится примерно в $0,062 кВт⋅ч. Калькулятор показывает, что на майнинге вы сможете зарабатывать $2,54 в день. Однако не ясно, учитывает ли сервис такой фактор, как халвинг. Но, в любом случае, чтобы окупить стоимость относительно дешевой карты (хотя стоит учитывать плату за доставку, но мы ее во внимание не берем), вам понадобится больше года.