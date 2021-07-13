Дешево і невигідно: чому не варто займатися майнінгом BTC за допомогою відеокарт і Asic

Дешеві графічні процесори і старі Asic-майнери продаються сьогодні пачками, однак не сподівайтеся на те, що купивши їх, ви побудуєте ферму і забезпечите світле майнерське майбутнє.

Як відомо, влада КНР активно бореться з видобутком криптовалюти на території своєї країни. У звʼязку з цим Піднебесну покинули багато компаній, переїхавши в близьке і далеке зарубіжжя — РФ, Казахстан, Канаду, США тощо. Але деякі здобувачі вирішили розпрощатися з цим видом бізнесу, і наповнили ринок уживаними відеопроцесорами й Asic-майнерами. Звичайно, більшість крипто-добувачів одразу ж кинулися скуповувати товар — нехай і не "першої свіжості", зате дешево. Однак це не найкраща справа, і Фокус пояснить чому.

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Де можна купити відеокарти дешево

Китайське медіа HKEPC нещодавно опублікувало дослідження, присвячене вторинному ринку процесорів. Зʼясувалося, що ексмайнери збувають відеокарти сотнями за викидними цінами. Так, у Китаї GeForce RTX 3070 можна придбати за оптовою ціною, яка становить приблизно $400. Модель GeForce RTX 3060 продається по $293 (за умови покупки мінімум 200 шт.), при цьому мінімальна ціна становить $270. GeForce RTX 3060 Ti оцінюють в $370 за штуку при покупці від 100 одиниць.

Усе це спровокувало ажіотаж на ринку електроніки, і не тільки на вторинному, і не тільки на китайському. Ціни починають обвалюватися на деяких європейських ринках. Згідно з даними видання 3dcenter.org, в Австрії та Німеччині GeForce RTX 3060 ще в травні продавалася по €999-1 122, а тепер її можна купити за €589-1 005. Gigabyte AMD Radeon RX 6700 у травні коштувала €909-1 580, а зараз — €714-962 (ціни вказані станом на 4 липня 2021 року — ред.). Журналісти повʼязують це падіння з тим, що рітейлери поспішають збути товар, поки китайські майнери остаточно не обвалили ціни на графічні процесори. Тому вони змушені робити знижки, щоб залучити покупців і стимулювати продажі нових GPU.

[ + – ] Відеокарта GeForce RTX Фото: NVidia

Чому не варто купувати старі графічні процесори

Тут все просто: купити б/у процесор, все одно, що купити б/у автомобіль — ви не знаєте, наскільки добре доглядав за ним колишній власник. Він міг заганяти машину на максималку, потім провести косметичний ремонт і продати. На вигляд вона прекрасна, але під капотом заховані купа проблем, з якими розбиратися після завершення угоди доведеться вже вам. Те саме і з відеокартами. Вони застосовувалися для майнінгу, а це значить, що вони працювали без перепочинку багато місяців. Як зазначає медіа pcgamer.com, "вам напевно не підійде для геймінгу та відеокарта, яка працювала 24 години на добу, сім днів на тиждень і за високих температур".

Журналісти попереджають, що бувалі види GPU не зможуть стати гідною основою ні для ферми, ні як компонент дійсного гарного геймерского ПК. Є ризик, що вони досить швидко вийдуть з ладу, і вам доведеться витрачатися на ремонт. А в такому випадку є сенс купити новий процесор або нову мініферму (в українських інтернет-магазинах останні є в наявності. Ціни різні, але актуальний розліт від 7 тис. грн до 12 тис. грн).

Asic за півціни — приваблива пропозиція із секретом

Ринок також затоплений і Asic-майнерами, які використовувалися раніше, — спеціалізованими компʼютерами для видобутку цифрової валюти. Незважаючи на привабливі цінники, що стартують від $6 тис., і гучні обіцянки "вигідно розмістити ваше обладнання на фермах у Китаї", вони мають низку проблем від некоректної роботи системи охолодження аж до виходу з ладу. Ресурс habr.com повідомляє, що жоден продавець не зможе гарантувати справну роботу "вживаного" Asic. Максимальний термін служби без перебоїв обчислюється місяцями. І знову справа в тому, що систему експлуатували в режимі нон-стоп її ексвласники, вичавлюючи все, що можна. Якщо будуть зафіксовані неполадки в роботі нового пристрою, його можна буде повернути за гарантією, а ось в "дідка" доведеться вкладати свої кровні, щоб відремонтувати. Майте це на увазі.

[ + – ] Огляд Майнера Antminer S17 + 73 Th/s

Чи вигідно займатися майнінгом за допомогою відеокарт або Asic?

Поки що — не дуже. Звичайно, є добувачі, які продовжать залишатися в плюсі, але більшість "господарств", швидше за все, закриються або збанкрутують. Отже, які причини?

1. Халвінг

11 травня 2021 року в блокчейні BTC на блоці 630 000 трапився так званий халвінг. Халвінг (від англ. Halve — половина) — це 50-процентне скорочення розміру винагороди, яка належить майнеру за кожен новий доданий блок. Креатор/и біткоїнів спеціально створили халвінг, щоб контролювати емісію криптовалюти і стримувати її інфляцію. Халвінг настає через кожні 210 тис. блоків, тобто раз на 4 роки. Це вже третій за рахунком "обвал". Перший трапився в 2012 році — тоді нагорода за майнінг знизилася з 50 біткоїнів до 25-ти, а другий — в 2016 році, і тоді нагорода скоротилася до 12,5 BTC. Тепер вона становить всього 6,25 біткоїнів.

Як повідомляє видання РБК, у квітні 2021 року устаткування Antminer S9 та Avalon A851 демонструвало валовий прибуток 10-20%. При цьому вартість електрики становила $0,05 кВт⋅год. Asic-майнер Bitmain Antminer S19 приносив прибуток 60% при вартості електроенергії $0,05 кВт⋅год (1,35 грн/кВт⋅год). Але тепер через халвінг майнери втратять 50% прибутку. І якщо ті, в кого вона становила 60%, унаслідок зможуть задовольнятися 30%, то добувачі з прибутковістю в 10% узагалі можуть згортати вудочки, адже витрати залишаться на тому ж рівні, що й раніше. Ну, хіба що електрика стане безкоштовною. Але це — утопія. За словами представників крипто-ферми BitCluster, майнити за допомогою Asic, оснащених 16-нанометровими процесорами — не рентабельно. І ті, хто ними користуються, втрачають приблизно 30 центів щодня.

[ + – ] Деякі українські магазини все ще обіцяють "вигідне розміщення обладнання на фермах у Китаї"

2.Застаріле обладнання

Співзасновник майнінгового пулу F2Pool, Ван Чунь, вважає, що дрібні гравці будуть поглинені великими. Чим втрачати гроші, краще продати свою ферму або Asic більш сильному супернику, — так говоритимуть багато, особливо ті, хто не поновив обладнання і не перейшов вчасно із 16 нм чіпів на 7 і 8-нанометрові (справа в тому, що в останніх кількість транзисторів у рази більша, ніж у 16-нанометрових побратимів, а тому працюють вони ефективніше).

3. Дорога електроенергія

Ті, хто оновив технопарк, зможуть продовжити заробляти. Наприклад, за допомогою Antminer S17 + 73 Th/s, оснащеним 7нм чіпом, можна заробляти приблизно $3 на день, але тільки за умов дуже низької вартості електроенергії. І це велика проблема, адже, наприклад, у нашій країні планують підвищення цін на електрику для населення з 1 серпня цього року. Наразі тариф для населення — 1,68 грн/кВт⋅год. Але з 1 серпня чиновники пропонують встановити максимальний тариф 3,4 грн/кВт⋅год. Поки що ще не ухвалене остаточне рішення щодо тарифів, однак майнити вдома — не варіант.

4.Курс BTC

Безсумнівно, це дуже важливий фактор. І поки не зрозуміло, що відбувається з біткоїном, чи доросте він до $36 тис. і "пробʼє стелю", або впаде до $20 тис. і "пробʼє дно", — краще нічого не робити.

5.Невисока прибутковість майнінгу за допомогою відеокарти

Як ми вже говорили раніше, якщо ви будете застосовувати для криптодобування б/у GPU, то вона може підвести вас у будь-який момент, просто "померши" від важкої і тривалої праці. Та й окупиться вона не відразу, навіть беушна. Розрахувати, наскільки рентабельним буде майнінг у домашніх умовах можна за допомогою спеціального калькулятора. Наприклад, AMD Radeon RX 6700 12 GB коштує в Україні приблизно $1 577. Припустимо, вам вдалося купити в Німеччині карту за $1 000. Електрика тут коштує приблизно $0,062 кВт⋅год. Калькулятор показує, що на майнінгу ви зможете заробляти $2,54 на день. Однак не зрозуміло, чи враховує сервіс такий фактор, як халвінг. Але, в будь-якому випадку, щоб окупити вартість відносно дешевої карти (хоча варто враховувати плату за доставку, але ми її до уваги не беремо), вам знадобиться більше року.