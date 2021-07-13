Дешево і невигідно: чому не варто займатися майнінгом BTC за допомогою відеокарт і Asic
Дешеві графічні процесори і старі Asic-майнери продаються сьогодні пачками, однак не сподівайтеся на те, що купивши їх, ви побудуєте ферму і забезпечите світле майнерське майбутнє.
Як відомо, влада КНР активно бореться з видобутком криптовалюти на території своєї країни. У звʼязку з цим Піднебесну покинули багато компаній, переїхавши в близьке і далеке зарубіжжя — РФ, Казахстан, Канаду, США тощо. Але деякі здобувачі вирішили розпрощатися з цим видом бізнесу, і наповнили ринок уживаними відеопроцесорами й Asic-майнерами. Звичайно, більшість крипто-добувачів одразу ж кинулися скуповувати товар — нехай і не "першої свіжості", зате дешево. Однак це не найкраща справа, і Фокус пояснить чому.
Де можна купити відеокарти дешево
Китайське медіа HKEPC нещодавно опублікувало дослідження, присвячене вторинному ринку процесорів. Зʼясувалося, що ексмайнери збувають відеокарти сотнями за викидними цінами. Так, у Китаї GeForce RTX 3070 можна придбати за оптовою ціною, яка становить приблизно $400. Модель GeForce RTX 3060 продається по $293 (за умови покупки мінімум 200 шт.), при цьому мінімальна ціна становить $270. GeForce RTX 3060 Ti оцінюють в $370 за штуку при покупці від 100 одиниць.
Усе це спровокувало ажіотаж на ринку електроніки, і не тільки на вторинному, і не тільки на китайському. Ціни починають обвалюватися на деяких європейських ринках. Згідно з даними видання 3dcenter.org, в Австрії та Німеччині GeForce RTX 3060 ще в травні продавалася по €999-1 122, а тепер її можна купити за €589-1 005. Gigabyte AMD Radeon RX 6700 у травні коштувала €909-1 580, а зараз — €714-962 (ціни вказані станом на 4 липня 2021 року — ред.). Журналісти повʼязують це падіння з тим, що рітейлери поспішають збути товар, поки китайські майнери остаточно не обвалили ціни на графічні процесори. Тому вони змушені робити знижки, щоб залучити покупців і стимулювати продажі нових GPU.
Чому не варто купувати старі графічні процесори
Тут все просто: купити б/у процесор, все одно, що купити б/у автомобіль — ви не знаєте, наскільки добре доглядав за ним колишній власник. Він міг заганяти машину на максималку, потім провести косметичний ремонт і продати. На вигляд вона прекрасна, але під капотом заховані купа проблем, з якими розбиратися після завершення угоди доведеться вже вам. Те саме і з відеокартами. Вони застосовувалися для майнінгу, а це значить, що вони працювали без перепочинку багато місяців. Як зазначає медіа pcgamer.com, "вам напевно не підійде для геймінгу та відеокарта, яка працювала 24 години на добу, сім днів на тиждень і за високих температур".
Журналісти попереджають, що бувалі види GPU не зможуть стати гідною основою ні для ферми, ні як компонент дійсного гарного геймерского ПК. Є ризик, що вони досить швидко вийдуть з ладу, і вам доведеться витрачатися на ремонт. А в такому випадку є сенс купити новий процесор або нову мініферму (в українських інтернет-магазинах останні є в наявності. Ціни різні, але актуальний розліт від 7 тис. грн до 12 тис. грн).
Asic за півціни — приваблива пропозиція із секретом
Ринок також затоплений і Asic-майнерами, які використовувалися раніше, — спеціалізованими компʼютерами для видобутку цифрової валюти. Незважаючи на привабливі цінники, що стартують від $6 тис., і гучні обіцянки "вигідно розмістити ваше обладнання на фермах у Китаї", вони мають низку проблем від некоректної роботи системи охолодження аж до виходу з ладу. Ресурс habr.com повідомляє, що жоден продавець не зможе гарантувати справну роботу "вживаного" Asic. Максимальний термін служби без перебоїв обчислюється місяцями. І знову справа в тому, що систему експлуатували в режимі нон-стоп її ексвласники, вичавлюючи все, що можна. Якщо будуть зафіксовані неполадки в роботі нового пристрою, його можна буде повернути за гарантією, а ось в "дідка" доведеться вкладати свої кровні, щоб відремонтувати. Майте це на увазі.
Чи вигідно займатися майнінгом за допомогою відеокарт або Asic?
Поки що — не дуже. Звичайно, є добувачі, які продовжать залишатися в плюсі, але більшість "господарств", швидше за все, закриються або збанкрутують. Отже, які причини?
1. Халвінг
11 травня 2021 року в блокчейні BTC на блоці 630 000 трапився так званий халвінг. Халвінг (від англ. Halve — половина) — це 50-процентне скорочення розміру винагороди, яка належить майнеру за кожен новий доданий блок. Креатор/и біткоїнів спеціально створили халвінг, щоб контролювати емісію криптовалюти і стримувати її інфляцію. Халвінг настає через кожні 210 тис. блоків, тобто раз на 4 роки. Це вже третій за рахунком "обвал". Перший трапився в 2012 році — тоді нагорода за майнінг знизилася з 50 біткоїнів до 25-ти, а другий — в 2016 році, і тоді нагорода скоротилася до 12,5 BTC. Тепер вона становить всього 6,25 біткоїнів.
Як повідомляє видання РБК, у квітні 2021 року устаткування Antminer S9 та Avalon A851 демонструвало валовий прибуток 10-20%. При цьому вартість електрики становила $0,05 кВт⋅год. Asic-майнер Bitmain Antminer S19 приносив прибуток 60% при вартості електроенергії $0,05 кВт⋅год (1,35 грн/кВт⋅год). Але тепер через халвінг майнери втратять 50% прибутку. І якщо ті, в кого вона становила 60%, унаслідок зможуть задовольнятися 30%, то добувачі з прибутковістю в 10% узагалі можуть згортати вудочки, адже витрати залишаться на тому ж рівні, що й раніше. Ну, хіба що електрика стане безкоштовною. Але це — утопія. За словами представників крипто-ферми BitCluster, майнити за допомогою Asic, оснащених 16-нанометровими процесорами — не рентабельно. І ті, хто ними користуються, втрачають приблизно 30 центів щодня.
2.Застаріле обладнання
Співзасновник майнінгового пулу F2Pool, Ван Чунь, вважає, що дрібні гравці будуть поглинені великими. Чим втрачати гроші, краще продати свою ферму або Asic більш сильному супернику, — так говоритимуть багато, особливо ті, хто не поновив обладнання і не перейшов вчасно із 16 нм чіпів на 7 і 8-нанометрові (справа в тому, що в останніх кількість транзисторів у рази більша, ніж у 16-нанометрових побратимів, а тому працюють вони ефективніше).
3. Дорога електроенергія
Ті, хто оновив технопарк, зможуть продовжити заробляти. Наприклад, за допомогою Antminer S17 + 73 Th/s, оснащеним 7нм чіпом, можна заробляти приблизно $3 на день, але тільки за умов дуже низької вартості електроенергії. І це велика проблема, адже, наприклад, у нашій країні планують підвищення цін на електрику для населення з 1 серпня цього року. Наразі тариф для населення — 1,68 грн/кВт⋅год. Але з 1 серпня чиновники пропонують встановити максимальний тариф 3,4 грн/кВт⋅год. Поки що ще не ухвалене остаточне рішення щодо тарифів, однак майнити вдома — не варіант.
4.Курс BTC
Безсумнівно, це дуже важливий фактор. І поки не зрозуміло, що відбувається з біткоїном, чи доросте він до $36 тис. і "пробʼє стелю", або впаде до $20 тис. і "пробʼє дно", — краще нічого не робити.
5.Невисока прибутковість майнінгу за допомогою відеокарти
Як ми вже говорили раніше, якщо ви будете застосовувати для криптодобування б/у GPU, то вона може підвести вас у будь-який момент, просто "померши" від важкої і тривалої праці. Та й окупиться вона не відразу, навіть беушна. Розрахувати, наскільки рентабельним буде майнінг у домашніх умовах можна за допомогою спеціального калькулятора. Наприклад, AMD Radeon RX 6700 12 GB коштує в Україні приблизно $1 577. Припустимо, вам вдалося купити в Німеччині карту за $1 000. Електрика тут коштує приблизно $0,062 кВт⋅год. Калькулятор показує, що на майнінгу ви зможете заробляти $2,54 на день. Однак не зрозуміло, чи враховує сервіс такий фактор, як халвінг. Але, в будь-якому випадку, щоб окупити вартість відносно дешевої карти (хоча варто враховувати плату за доставку, але ми її до уваги не беремо), вам знадобиться більше року.