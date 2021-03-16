Игровые ноутбуки на витрине одного из магазинов Киева майнили криптовалюту (фото)

Ноутбуки работали в экстремальных условиях и перегревались. Представители магазина уже заявили, что займутся расследованием этого инцидента.

Выставленные для демонстрации тестовые игровые ноутбуки компании Asus на витрине магазина Moyo в киевском ТРЦ Dream Town "майнили" (добывали) криптовалюту. Об этом рассказала на своей Facebook-странице Маргарита Назаренко.

Девушка написала, что, гуляя по ТРЦ, вместе с парнем рассматривала технику и прикоснулась к одному из ноутбуков, из-за чего, по ее словам, чуть не обожглась.

"Он свернул видео на ноуте и мы увидели, что была открыта командная панель. Оказалось, что на тестовом ноуте запущен майнинг ethereum (блокчейн валюта). И именно поэтому ноут так сильно греется. Ноут работал в экстремальных условиях и вряд-ли долго будет служить будущему владельцу после такого", — написала Назаренко.

После этого они проверили еще несколько устройств и обнаружили, что те также "майнили" криптовалюту.

[ + – ] Тестовые ноутбуки в магазине Киева добывали криптовалюту Фото: facebook.com/ritosman [ + – ] Тестовые ноутбуки в магазине Киева добывали криптовалюту Фото: facebook.com/ritosman [ + – ] Тестовые ноутбуки в магазине Киева добывали криптовалюту Фото: facebook.com/ritosman [ + – ] Тестовые ноутбуки в магазине Киева добывали криптовалюту Фото: facebook.com/ritosman

На публикацию девушки в комментариях уже отреагировали представители магазина Moyo и компании Asus. Они сообщили, что будут разбираться с этим инцидентом и постараются привлечь виновных к ответственности.

[ + – ] Представители Moyo и Asus отреагировали на "майнинг" криптовалюты на тестовых ноутбуках

В комментарии Фокусу представители Moyo рассказали, что их департамент внутренней безопасности проводит внутреннее расследование этой ситуации.

"К сожалению, факт использования программ для майнинга в магазине подтвердился. Мы считаем это совершенно неприемлемым. Именно поэтому все ноутбуки ASUS ROG с вредоносным ПО были изъяты из продажи и переданы в сервисный центр производителя. Специалисты проведут полную экспертизу технического состояния устройств и восстановят программное обеспечение, установленное производителем", — отметили в компании.

Представители Moyo заявили, что они совместно с компанией Asus оборудуют демонстрационную игровую зону в магазине ТРЦ Dream Town, в которой каждый желающий сможет протестировать возможности ноутбуков ASUS ROG на играх любой сложности и при максимальных нагрузках.

"А по предварительному согласованию с администрацией магазина можно будет испытать даже ПО сторонних производителей, которое требует проверки повышенной мощности аппаратной части устройства. Кроме того, мы провели аудит остальных ноутбуков, представленных по всей сети. Фактов использования техники для майнинга — не обнаружено. Также силами нашего ИТ подразделения мы внедряем ряд технических решений, которые существенно усилят безопасность и позволят избежать таких ситуаций в будущем", — рассказали они.

Также в компании подчеркнули, что им неприятно оказаться в подобной ситуации, потому они призывают своих коллег по отрасли обратить внимание на эту ситуацию, поскольку "охотники за криптовалютой" могут попробовать установить такие же программы в магазинах других сетей.

Отметим, ethereum (эфириум) является одной из наиболее популярных в мире криптовалют. Впервые на рынке он появился летом 2015 года. По состоянию на 16 марта 2021 года стоимость одной единицы ethereum составляет около 1 803 долларов США.

Напомним, 13 марта другая популярная криптовалюта, Bitcoin, в очередной раз обновила рекорд стоимости, преодолев отметку в 60 тыс. долларов за единицу.

Постоянный рост курса биткоина существенно увеличил спрос на него. Дошло до того, что в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.

Крупнейший в мире поставщик платежных услуг в биткойнах и криптовалюте — сервис BitPay, выпускающий одноименные платежные карты, добавил поддержку электронного кошелька Apple Pay.