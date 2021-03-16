Ігрові ноутбуки на вітрині одного з магазинів Києва "майнили" криптовалюту (фото)

Ноутбуки працювали в екстремальних умовах і перегрівалися. Представники магазину вже заявили, що займуться розслідуванням цього інциденту.

Виставлені для демонстрації тестові ігрові ноутбуки компанії Asus на вітрині магазину Moyo в київському ТРЦ Dream Town "майнили" (добували) криптовалюту. Про це розповіла на своїй Facebook-сторінці Маргарита Назаренко.

Дівчина написала, що, гуляючи по ТРЦ, разом із хлопцем розглядала техніку та доторкнулася до одного з ноутбуків, через що, за її словами, ледве не обпеклася.

"Він згорнув відео на ноуті й ми побачили, що була відкрита командна панель. Зʼясувалося, що на тестовому ноуті запущений майнінг ethereum (блокчейн валюта). І саме тому ноут так сильно гріється. Ноут працював в екстремальних умовах і навряд-чи довго слугуватиме майбутньому власнику після такого", — написала Назаренко.

Після цього вони перевірили ще кілька пристроїв і побачили, що ті також "майнили" криптовалюту.

[ + – ] Тестові ноутбуки в магазині Києва добували криптовалюту Фото: facebook.com/ritosman [ + – ] Тестові ноутбуки в магазині Києва добували криптовалюту Фото: facebook.com/ritosman [ + – ] Тестові ноутбуки в магазині Києва добували криптовалюту Фото: facebook.com/ritosman [ + – ] Тестові ноутбуки в магазині Києва добували криптовалюту Фото: facebook.com/ritosman

На публікацію дівчини в коментарях вже відреагували представники магазина Moyo та компанії Asus. Вони повідомили, що будуть розбиратися з цим інцидентом і постараються залучити винних до відповідальності.

[ + – ] Представники Moyo та Asus відреагували на "майнінг" криптовалюти на тестових ноутбуках

У коментарі Фокусу представники Moyo розповіли, що їхній департамент внутрішньої безпеки проводить внутрішнє розслідування цієї ситуації.

"На жаль, факт використання програм для майнінгу в магазині підтвердився. Ми вважаємо це абсолютно неприйнятним. Саме тому всі ноутбуки ASUS ROG зі шкідливим ПЗ були вилучені з продажу та передані в сервісний центр виробника. Фахівці проведуть повну експертизу технічного стану пристроїв і відновлять програмне забезпечення, встановлене виробником", — зазначили в компанії.

Представники Moyo заявили, що вони спільно з компанією Asus обладнають демонстраційну ігрову зону в магазині ТРЦ Dream Town, в якій кожен охочий зможе протестувати можливості ноутбуків ASUS ROG на іграх будь-якої складності та за умов максимальних навантажень.

"А за попереднім погодженням з адміністрацією магазину можна буде випробувати навіть ПЗ сторонніх виробників, яке вимагає перевірки підвищеної потужності апаратної частини пристрою. Крім того, ми провели аудит інших ноутбуків, представлених в усій мережі. Фактів використання техніки для майнінгу — не зафіксовано. Також силами нашого ІТ-підрозділу ми впроваджуємо низку технічних рішень, які суттєво посилять безпеку та дозволять уникнути таких ситуацій у майбутньому", — розповіли вони.

Також у компанії підкреслили, що їм неприємно опинитися в подібній ситуації, тому вони закликають своїх колег по галузі звернути увагу на цю ситуацію, оскільки "мисливці за криптовалютами" можуть спробувати встановити такі ж програми в магазинах інших мереж.

Зазначимо, ethereum (ефіріум) є однією з найбільш популярних у світі криптовалют. Вперше на ринку він зʼявився влітку 2015 року. Станом на 16 березня 2021 року вартість однієї одиниці ethereum становить приблизно 1 803 доларів США.

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