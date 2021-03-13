Новый рекорд биткоина: криптовалюта преодолела отметку $60 тысяч

Рекордная стоимость флагманской криптовалюты продержалась полчаса, после чего начала падать.

Крупнейшая в мире криптовалюта биткоин 13 марта установила очередной рекорд: курс одной монеты перевалил за $60 тысяч. Об этом свидетельствует график на сайте CoinDesk.

По состоянию на 14:29 стоимость биткоина была зафиксирована на отметке $60,139.07. Через полчаса она опустилась до $59,791.57.

[ + – ] Криптовалюта преодолела очередную психологическую отметку Фото: Скриншот

В связи с последними показателями курса общая капитализация этой криптовалюты превысила $1,1 трлн.

С 9 февраля, после заявления производителя электромобилей Tesla Илона Маска инвестировать в биткоины $1,5 млрд, цена криптовалюты неуклонно идет вверх.

Постоянный рост курса биткоина существенно увеличил количество желающих попытать удачу в Сети. Дошло до того, что в конце января правительство Ирана закрыло 1600 Bitcoin-ферм из-за массовых отключений света по стране.

Напомним, крупнейший в мире поставщик платежных услуг в биткойнах и криптовалюте – сервис BitPay, выпускающий одноименные платежные карты, добавил поддержку электронного кошелька Apple Pay. В свою очередь американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008-2009 годов, предостерег от покупки биткоинов.