Новый рекорд биткоина: криптовалюта преодолела отметку $60 тысяч

Рекордная стоимость флагманской криптовалюты продержалась полчаса, после чего начала падать.

Найбільша в світі криптовалюта біткоін 13 березня встановила черговий рекорд: курс однієї монети перевалив за $60 тисяч. Про це свідчить графік на сайті CoinDesk.

Станом на 14:29 вартість біткоіна була зафіксована на позначці $60,139.07. Через півгодини вона опустилася до $59,791.57.

[ + – ] Криптовалюта подолала чергову психологічну позначку Фото: Скриншот

У звʼязку з останніми показниками курсу загальна капіталізація цієї криптовалюта перевищила $1,1 трлн.

З 9 лютого, після заяви виробника електромобілів Tesla Ілона Маска інвестувати в біткоіни $1,5 млрд, ціна криптовалюти неухильно йде вгору.

Постійне зростання курсу біткоіна істотно збільшило кількість бажаючих спробувати удачу в Мережі. Дійшло до того, що в кінці січня уряд Ірану закрив 1600 Bitcoin-ферм через масові відключення світла по всій країні.

Нагадаємо, найбільший в світі постачальник платіжних послуг в біткойнах і криптовалюті – сервіс BitPay, що випускає однойменні платіжні карти, додав підтримку електронного гаманця Apple Pay. Натомість американський економіст Нуріель Рубіні, котрий передбачив світову фінансову кризу 2008-2009 років, застеріг від покупки біткоінів.