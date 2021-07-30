Майнінг на телефоні та ноутбуці: чи можна заробити на альтернативному видобутку крипти

Програми та пристрої для забезпечення майнінгу на смартфонах і ноутбуках стають дедалі популярнішими, але не варто думати, що на цьому можна розбагатіти. Фокус розповість про можливості та перспективи альтернативних способів видобутку цифрової валюти.

Бізнесмен із США Ідан Абада справив фурор, показавши компактний USB-майнер біткоїна NewPac за $875, за допомогою якого можна добувати криптовалюту прямо на ноутбуці. Він запустив концентратор із 20 ASIC-чіпами прямо в кафе, завдяки чому зміг не платити за електроенергію — майнив практично безкоштовно. Його ролик набрав понад 2,6 млн переглядів у TikTok, а користувачі почали тисячами скуповувати міні-пристрої для видобутку криптовалюти. Фокус вирішив розібратися, чи дійсно вигідно видобувати цифрову валюту, використовуючи підручні гаджети.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Традиційний майнінг криптовалюти: як це працює

Є два основні принципи майнінгу криптовалюти: доказ роботи — Proof of Work (PoW) і доказ частки володіння — Proof of Stake (PoS). Наразі популярні криптовалюти, такі як Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ZCash, Monero видобуваються за принципом PoW, коли ресурси комп'ютера використовуються для створення блоків у системі блокчейна. Майнери отримують нагороду за підтверджені транзакції, і ймовірність отримання доходу безпосередньо залежить від потужності обладнання. При PoS займатися майнінгом і перевіряти блоки з транзакціями може, насамперед, та людина, яка володіє найбільшою кількістю біткоїнів або альткоїнів. Чим більше у неї крипти, тим вища потужність майнінгу.

У разі PoW збільшення продуктивності призводить до зростання доходу та підвищення безпеки блокчейну, проте зростає також споживання енергії, що завдає шкоди навколишньому середовищу: майнінг-ферми виділяють величезну кількість тепла та вуглекислого газу. І це велика проблема. Компанія Tesla навіть відмовилася від ідеї продавати свої електрокари за біткоїни, поки їхній видобуток настільки неекологічний.

[ + – ] Ідан Абада та його USB-майнер біткоїна NewPac Фото: Bill-Gates

Альтернативний майнінг за "методом Бутеріна"

Дослідження Кембріджського університету показало, що для генерації нових монет і підтвердження криптовалютних транзакцій щорічно витрачається стільки ж електроенергії, скільки потрібно країні розміром з Аргентину — майже 121,36 ТВтгод. З ростом вартості та популярності криптовалют збільшується й енергоспоживання, в зв'язку з цим Китай та Іран вже заборонили майнінг, тому добувачі все частіше розглядають альтернативні способи.

Засновник Ethereum Віталік Бутерін запропонував перейти на алгоритм PoS, який по суті своїй є більш екологічним. У процесі роботі на цьому алгоритмі, не витрачається так багато енергії як на PoW. При цьому ймовірність формування блоку й отримання винагороди вища в користувача з найбільшою кількістю монет, проте відсоток можливих перевірок транзакцій обмежений. Зрештою, учасникам системи не потрібно витрачати ні великих грошей на покупку устаткування, ні витрачати електроенергію у великих кількостях. Як заявив Бутерін, Ethereum Foundation незабаром перейде на PoS, унаслідок чого енергоефективність цієї криптовалюти може стати в 7 000 разів вище, ніж у Bitcoin.

Гендиректор Tesla Ілон Маск також стурбований шкодою, що наноситься довкіллю, тому зібрав провідних майнерів та організував Bitcoin Mining Council для "озеленення" процесу. Група має намір боротися за те, щоб добувачі використовували поновлювані й екологічно чисті джерела: сонячної, вітрової, геотермальної, гідроенергії. До складу Bitcoin Mining Council увійшла компанія з видобутку криптовалюти Argo Blockchain, яка нещодавно об'єдналася з блокчейн-компанією DMG Blockchain Solutions у Terra Pool, який працює на "зеленій" енергії. Учасники пулу пообіцяли використовувати виключно вітрові та сонячні електростанції.

Це далеко не єдиний подібний проєкт, наприклад, електростанція Сварценгі поставляє геотермальну енергію всім майнерам в Ісландії, а вони сумарно споживають більше електрики, ніж інші жителі країни разом узяті. У Канаді компанія Heatmine вирішила використовувати тепло, вироблене ASIC-майнерами, для опалення теплиць з полуницею.

Що стосується енергоспоживання під час міні-майнінгу, то за словами Ідана Абаді, USB-майнер NewPac споживає електроенергію майже на $16 (вказані ціни Лос-Анджелеса), при цьому видобуває 0,0002478 BTC на місяць (приблизно $9). Незважаючи на такі невигідні умови, пристрій тисячами купують в магазині через його невеликі розміри і невисоку вартість. Так чи інакше, а NewPac не змінює правила гри і не знижує високий рівень енергоспоживання майнінгу, яке вважається однією з ключових проблем галузі.

Майнінг на ноутбуці: чим він хороший і чому невигідний

Сучасні технології дозволяють майнити навіть на ПК без підключення спеціального обладнання. Ноутбуки забезпечують мобільність, завдяки чому можна добувати криптовалюту в будь-якому місці, хоч прямо посеред вулиці, однак їхня ефективність в рази нижча порівняно зі стаціонарними комп'ютерами. Уся справа в тому, що виробники лептопів встановлюють менш продуктивні відеокарти для зниження тепла, що виділяється, та зменшення навантаження на охолоджувальну систему.

Далеко не будь-який ноутбук підійде для майнінгу, і справа не тільки у відеокарті. Видобуток криптовалюти вимагає значних ресурсів і сильно навантажує систему, призводить до перегріву та навіть до поломки. Найбільше перспектив в ігрових ноутбуків, які спеціально обладнають хорошими відеокартами і потужними системами охолодження. У цілому, ідею видобутку на геймерському лептопі цілком можна втілити в життя, що показала користувачка сервісу Bilibili з ніком Fish Pond F2pool. Дівчина відправилася в кафе і за дві години намайнила Ethereum на $0,89 — вартість чашки кави на той момент.

[ + – ] Список Fish Pond F2pool про видобуток Ethereum Фото: Скриншот [ + – ] Ethereum, видобутий Fish Pond F2pool Фото: Скриншот

Є три основні типи видобутку криптовалюти на ПК (залежно від комплектувальних):

Через відеокарту. Через обмеження графічних процесорів, згаданих вище, доцільно підключати до ноутбуків більш продуктивну зовнішню відеокарту.

Через обмеження графічних процесорів, згаданих вище, доцільно підключати до ноутбуків більш продуктивну зовнішню відеокарту. Через процесор. Під час майнінгу він нерідко задіюється разом із відеокартою, що трохи підвищує ефективність.

Під час майнінгу він нерідко задіюється разом із відеокартою, що трохи підвищує ефективність. Через жорсткий диск. Такий метод є найменш ефективним, адже його підтримують лише деякі криптовалюти, вартість яких не перевищує $0,01, тому витрати на електроенергію перевищують доходи від майнінгу.

Є також міні-майнери USB, схожі на NewPac, який показав Ідан Абада. В основі таких пристроїв лежать ACIC-чіпи — спеціальні мікросхеми, створені для видобутку біткоїна. Зараз існують окремі "флешки" і цілі блоки, до яких можна підключити десятки таких чіпів. Коштують вони не так уже й дешево та окупаються тільки в тих випадках, коли користувачеві не потрібно платити за електроенергію.

Майнінг на ноутбуці вимагає також установлення певного програмного забезпечення. Деякі криптовалюти пропонують для цієї мети власний софт. Перед запуском процесу краще переконатися, що обладнання відповідає технічним вимогам. Зробити це легко: варто скористатися сервісами типу Nicehash, CoinWarz і CryptoCompare, що дозволяють розрахувати прибутковість майнінгу на ноутбуках і ПК, враховуючи характеристики пристроїв.

Варто зазначити, що видобуток біткоїна на ноутбуках без підключення спеціальних апаратів-майнерів неможливий, тому що вимагає потужностей, які поки недоступні навіть найкрутішим лептопам. Згодом складність видобутку криптовалюти зростає в міру того, скільки токенів існує в мережі і яка їхня вартість, тому є сенс добувати перспективні альткоїни, які набирають популярність серед користувачів. У 2021 році для видобутку портативними пристроями рекомендують такі криптовалюти:

Ethereum (друга за капіталізацією криптовалюта після BTC);

Monero (відрізняється найбільшою стійкістю);

Zcash;

Dogecoin;

Grin;

Beam;

Vertcoin (підходить як для відеокарти, так і для процесора);

Bytecoin (хороша для соломайнінгу).

[ + – ] Майнінг на ноутбуці нереальний без додаткових пристроїв Фото: Pixabay

Як перевірити, чи використовувався ваш ноутбук для майнінгу і чому це важливо

Потрібно враховувати, що майнінг шкодить навіть найпотужнішим ПК, тому з часом вони починають гірше працювати, сильно грітися, гальмувати і можуть раптово зламатися. Добре, якщо власник усвідомлює ризики і стежить за станом пристрою, але дуже погано, якщо людині, яка нічого не підозрює, дістається Б/У ноутбук, зношений такими процесами. Нещодавно відвідувачі одного з магазинів електроніки в Києві помітили, що ігрові ноутбуки майнять криптовалюту прямо стоячи на вітрині. На жаль, у такому випадку практично неможливо перевірити ноут на майнінг, адже зовні знос ніяк не проявляється, а програмні сліди можна стерти, перевстановивши операційну систему.

Ще одна загроза для ПК — прихований майнінг. Хакери можуть використовувати чужі пристрої для видобутку крипти за допомогою спеціальних вірусів. У процесі відеокарта, процесор або ОЗП перевантажуються, а власник помічає сильні "гальма" і невиправдану витрату трафіку. Підхопити таке ПЗ можна, як і будь-який інший вірус: через браузер або встановлення заражених програм.

Перевірити ноут на майнінг можна за допомогою програм-антивірусів. Хороша програма, встановлена заздалегідь, узагалі не пропустить вірус у систему. Знайти загрозу можна і вручну, для цього необхідно:

відкрити диспетчер завдань і знайти процес із незнайомою назвою, яка найсильніше навантажує процесор;

відкрити реєстр, натиснувши "Win+R" і ввівши команду "regedit";

у пошуку прописати назву підозрілого процесу;

знайти і видалити всі записи з командами для запуску процесу;

перезавантажити комп'ютер.

Майнінг на смартфоні — шахрайство чистої води

Видобуток крипти через смартфон неможливий — його потужностей не вистачить для забезпечення хоча б мінімального доходу, а акумулятор і процесор не витримають великих навантажень на систему. Створення майнінг-ферми на телефоні за допомогою міні-майнера USB взагалі нонсенс.

В онлайн-магазинах безліч додатків для Android, які обіцяють налагодити видобуток цифрових валют, однак вони або є симуляторами, призначеними для заробітку на рекламі, або створені для того, щоб виманювати гроші у довірливих користувачів. Піддатися на провокацію легко, адже тема криптовалюти у всіх на слуху, а Google Play і сторонні сайти пропонують десятки додатків для майнінгу на телефоні, деякі навіть вихваляються високими рейтингами. Утім, багато користувачів незабаром з'ясовують, що вивести "добуту" крипту неможливо.

Але люди продовжують вірити в неможливе, а шахраї користуються цим. Як зазначає РБК, зараз набирає обертів нова "схема", коли зловмисники пропонують інвестувати гроші в невідомі альткоїни або в розширення майнінг-ферм. Один з яскравих прикладів — діяльність Artery Network Corporation, яка стверджує, що їхній альткоїн торгується на якійсь біржі в Прибалтиці та постійно зростає в ціні, а можливість покупки "лише тимчасово недоступна". Шахраї залучають нових інвесторів, пропонуючи їм брати участь у майнінгу через мобільний додаток. При цьому не можна бути впевненими в тому, що альткоїн Artery взагалі існує. Зрештою, вклавши гроші в настільки сумнівне підприємство, можна відразу ж з ними попрощатися.

Рекомендуємо також ознайомитися з нашим матеріалом Дешево і невигідно: чому не варто займатися майнінгом BTC за допомогою відеокарт і Asic.