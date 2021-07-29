USB-майнер за $875: люди масово скуповують новий міні-пристрій для видобутку крипти

Міні-майнери здатні добувати 0,0002478 біткоїнів на місяць, що не покриває навіть витрати на електроенергію, але їх усе одно скуповують тисячами.

Американський бізнесмен Ідан Абада продемонстрував компактний майнер біткоїнів NewPac, який живиться через USB.

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Він опублікував у своєму TikTok відео, яке стало вірусним.

У ролику підприємець розташувався за столиком у кафе з ноутбуком, до якого підключив компактну майнінгову систему. Вона складається з концентратора, до якого через USB-порти підключаються десять блоків з двома ASIC-чипами Bitmain у кожному. Охолодження забезпечує вентилятор на гнучкій "ніжці". Примітно, що пристрій споживає мало енергії, яку Абада і отримав безкоштовно від закладу, де працював і пив каву.

Відео набрало понад 2,6 млн переглядів і понад 104 тис. лайків.

"Це один з найпростіших в установці і запуску майнер, тому що все, що вам потрібно, — це комп'ютер або ноутбук. Він живиться від USB, і все. Кожен може стати майнером і стати частиною криптовалютного світу", — пояснив Ідан Абада СNBC.

Він також розповів, що живе в Лос-Анджелесі (США) і володіє магазином Bitcoin Merch. Показані в ролику пристрої під назвою NewPac коштують $875 і є найпопулярнішим товаром — він продає їх тисячами.

[ + – ] ACIC-чипи, які використовуються в NewPac Фото: Bill-Gates

Компанія GekkoScience з Міссурі зібрала NewPac з деталей, отриманих від великого китайського майнера. Головною перевагою апарату є його компактність — для його роботи не потрібно велике приміщення або велика кількість електроенергії, тому добувати біткоїни можна буквально всюди, де є розетка.

У той же час, NewPac має дуже низький хешрейт і видобуває всього 0,0002478 біткоїнів на місяць (близько $9), а за електрику для його роботи в Лос-Анджелесі доведеться заплатити $15,84. Абада зізнався, що для отримання хоча б мінімального прибутку майнеру необхідний доступ до дуже дешевого джерела енергії.

"Ці USB-майнери, як правило, менш енергоефективні, ніж традиційні ASIC", — пояснив інженер з видобутку біткоїнів Брендон Арванагі. — "Подібні пристрої можуть залучати людей, яким не потрібно платити за електроенергію. Наприклад, вони можуть підключити їх, перебуваючи в офісі або навчальному закладі".

Генеральний директор і засновник Compass, постачальник послуг з видобутку біткоїнів, Віт Гіббс називає портативні майнери нічим іншим, як "веселим хобі". Він вважає таке захоплення вельми корисним, адже воно вчить працювати з криптовалютою.

Раніше Фокус писав, чому невигідно майнити біткоїни за допомогою відеокарт і Asic. Одна з головних проблем полягає у вартості електроенергії та обладнанні, які далеко не завжди окупаються в процесі видобутку криптовалюти.

У Малайзії розчавили ASIC-майнери на $1,6 млн, за допомогою яких нелегально видобували криптовалюту. У поліції повідомили, що власники пристроїв незаконно використовували електрику, чим завдали енергокомпанії близько $2 млн збитків.

Повідомляли також, що СБУ викрила найбільшу криптоферму в Україні. Жителі Києва і Вінниці майнили криптовалюту на території колишнього приміщення "Вінницяобленерго" і витратили величезну кількість електроенергії.