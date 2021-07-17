Катком по біткоінам: поліція Малайзії розчавила ASIC-майнери на $1,6 млн (відео)

Правоохоронці заявили, що за три місяці майнери завдали збитків на $2 млн доларів, а також викликали кілька пожеж.

У Малайзії поліція міста Мири використовувала асфалтоукладочний каток для знищення обладнання нелегальних майнерів. Подробиці і кадри опублікувало видання Dayak Daily.

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Як розповів начальник районної поліції Хакемал Хавари, поліцейські провели шість рейдів по всьому місту і вилучили 1 069 ASIC-установок для майнінгу біткоінів. Конфісковане обладнання на загальну суму в $1,6 млн розмістили на бетонному майданчику, показово розчавили за допомогою будівельного катка і зняли все це на камеру.

За результатами обшуків заарештували шістьох осіб, яких звинуватили в незаконному використанні електроенергії, оштрафували на 8 тисяч малайських рінггітів ($ 1,9 тис) і засудили до 8 місяців в'язниці. За словами начальника поліції, за три місяці місцева енергетична компанія Sarawak Energy Berhab зазнала збитків у розмірі 8,4 млн рінггітів (близько $ 2 млн). До того ж, у 2021 році через майнінг біткоінів в Мірі неодноразово відбувалися вибухи і пожежі.

Раніше Фокус з'ясував, чому невигідно займатися Майнінг BTC за допомогою відеокарт і Asic. Не останню роль відіграє вартість електроенергії, на яку доводиться витрачати левову частку прибутку від видобутку криптовалюта.

Повідомлялося також, що в Китаї повністю заборонили видобуток біткоіни. Провінція Аньхой була останнім притулком для Майнер, однак і вона ввела обмеження через критичну нестачу електроенергії. Влада змусять згорнути всі майнінг-ферми, щоб знизити споживання, забеспечити електрикою всіх місцевих жителів і уникнути енергетичної кризи.

СБУ викрила найбільшу кріптоферму в Україні, яку розгорнули на території колишнього приміщення АТ "Вінницяобленерго". Спецслужба вилучила близько 5 тисяч пристроїв і оцінила збиток в 5-7 мільйонів гривень.