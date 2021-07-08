Майнили на "Вінницяобленерго": СБУ викрила найбільшу криптоферму в Україні (фото)

Щомісячна сума збитків від такої діяльності доходить до 7 млн грн, а деякі райони Вінниці могли залишитися без світла.

СБУ викрила схему з незаконного відбору великих обсягів електричної енергії на території колишнього приміщення АТ "Вінницяобленерго", інформує пресцентр спецслужби.

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Викрита криптоферма є найбільшою, яку виявляли правоохоронці: під час обшуків вилучено майже 5 тис. одиниць компʼютерної техніки.

Жителі Києва і Вінниці організували незаконну криптоферму в колишньому складському приміщенні АТ "Вінницяобленерго", яке знаходиться на промисловому майданчику. Зловмисники, за даними СБУ, незаконно відбирали електричну енергію з мереж АТ "Вінницяобленерго". Для приховування нелегальної діяльності вони використовували умовні засоби обліку споживання електричної енергії.

За підрахунками експертів, щомісячна сума збитків від такої діяльності може становити від 5 до 7 млн грн. Крім цього, деякі райони Вінниці могли залишитися без світла через дії майнерів.

"Під час санкціонованих обшуків за місцем функціонування ферми і за адресами мешкання фігурантів було вилучено: 3800 ігрових приставок, більше 500 відеокарт; 50 процесорів; чорнову документацію з обліку споживання електроенергії; блокноти, телефони, флеш-накопичувачі. Зараз тривають оперативно-слідчі дії для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, зокрема причетності посадових осіб АТ "Вінницяобленерго", — підкреслили у пресцентрі СБУ.

[ + – ] Криптоферма Вінниця Фото: ssu.gov.ua

[ + – ] Криптоферма Вінниця Фото: ssu.gov.ua

Раніше Фокус повідомляв, що ігрові ноутбуки на вітрині київського магазину майнили криптовалюту. Ноутбуки працювали в екстремальних умовах і перегрівалися, а керівництво магазину проведе власне розслідування для притягнення винних до відповідальності.

Також Фокус розповідав, що в Бразилії затримали "короля біткоїнів". Бразильський інвестор Клаудіо Олівейра був президентом криптовалютної групи Bitcoin Banco Group, яка три роки тому заблокувала рахунки клієнтів і оголосила про "зникнення" 7 тисяч біткоїнів. "Короля біткоїнів" звинувачують у шахрайстві на $300 млн.