Майнили на "Винницаоблэнерго": СБУ разоблачила крупнейшую криптоферму в Украине (фото)

Ежемесячная сумма убытков от такой деятельности доходит до 7 млн грн, а некоторые районы Винницы могли остаться без света.

СБУ разоблачила схему по незаконному отбору больших объемов электрической энергии на территории бывшего помещения АО "Винницаоблэнерго", информирует пресс-центр спецслужбы.

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Разоблаченная криптоферма является самой крупной, которую выявляли правоохранители: в ходе обысков изъято почти 5 тыс. единиц компьютерной техники.

Жители Киева и Винницы организовали незаконную криптоферму в бывшем складском помещении АО "Винницаоблэнерго", которое находится на находится на промышленной площадке общества. Злоумышленники, по данным СБУ, незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Для сокрытия нелегальной деятельности они использовали условные средства учета потребления электрической энергии.

По подсчетам экспертов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн. Помимо этого, некоторые районы Винницы могли остаться без света из-за действий майнеров.

"В ходе санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято: 3800 игровых приставок; более 500 видеокарт; 50 процессоров; черновую документацию по учету потребления электроэнергии; блокноты, телефоны, флэш-накопители. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности должностных лиц АО "Винницаоблэнерго", — подчеркнули в пресс-центре СБУ.

[ + – ] Криптоферма Винница Фото: ssu.gov.ua

[ + – ] Криптоферма Винница Фото: ssu.gov.ua

Ранее Фокус сообщал, что игровые ноутбуки на витрине киевского магазина майнили криптовалюту. Ноутбуки работали в экстремальных условиях и перегревались, а руководство магазина проведет собственное расследование для привлечения виновных к ответственности.

Также Фокус рассказывал, что в Бразилии задержали "короля биткоинов". Бразильский инвестор Клаудио Оливейра был президентом криптовалютной группы Bitcoin Banco Group, которая три года назад заблокировала счета клиентов и объявила о "пропаже" 7 тысяч биткоинов. "Короля биткоинов" обвиняют в мошенничестве на $300 млн.