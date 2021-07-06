В Бразилии задержали "короля биткоинов" по обвинениям в хищении $300 млн

Бразильский инвестор Клаудио Оливейра был президентом криптовалютной группы Bitcoin Banco Group, которая три года назад заблокировала счета клиентов и объявила о "пропаже" 7 тысяч биткоинов.

Федеральная полиция Бразилии задержала лидера Bitcoin Banco Group Клаудио Оливейра, которого называли "королем биткоинов", по обвинениям в мошенничестве на $300 млн, сообщает пресс-служба ведомства.

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Силовики назвали Клаудио Оливейру лидером преступной организации, причастной к отмыванию и присвоению сотен миллионов долларов в криптовалюте, а также к нарушениям процесса банкротства.

Счета, связанные с группировкой, были арестованы. Оливейре и другим сотрудникам Bitcoin Banco Group предъявлено пять ордеров на арест и 22 ордера на обыск.

Спецоперация федеральной полиции под кодовым названием Daemon началась по итогам расследования, которое было начато в 2019 году после получения массовых жалоб со стороны криптоинвесторов. Люди утверждали, что им отказываются возвращать вложенные в биткоины деньги. А через несколько месяцев Bitcoin Banco Group объявила о блокировке счетов клиентов и "пропаже" семи тысяч биткоинов.

Как отмечает BBC, в отношении Bitcoin Banco Group подали несколько исков, а полиция пришла с обысками в офисы, изъяв около 25 биткоинов. Сотрудники группы утверждали, что в отношении них правоохранители применяли силу. В июле 2019 года компания обязалась реструктурировать финансы и начать выплаты своим клиентам по долгам, чтобы избежать банкротства. Но в начале 2020 года выяснилось, что Bitcoin Banco Group игнорирует обязательства, продолжая привлекать новых клиентов.

Федеральная полиция установила, что лидер Bitcoin Banco Group Клаудио Оливейра, которого называли "королем биткоинов", обвинялся по аналогичным эпизодам в США и, возможно, в странах Европейского Союза.

"Согласно оценке, сделанной судебным администратором процесса судебного взыскания, сумма задолженности экономической группы составляет около 1,5 млрд реалов (около $297 млн) и касается более семи тысяч кредиторов. Выполненные судебные постановления нацелены не только на прекращение преступной деятельности, но и на выяснение причастности всех подследственных к расследуемым преступлениям, а также отслеживание активов с целью хотя бы частичного возмещения ущерба жертвам", — говорится в пресс-релизе полиции.

Ранее Фокус сообщал, что экс-сотрудник биржи Cryptopia признался в хищении крипты на $174 тыс. Злоумышленник рассказал, что похитил "PIN-коды" от кошельков пользователей и вывел с них 13 биткоинов.

Также Фокус рассказывал, что СБУ прикрыла биткоин-ферму в Черниговской области. По данным следствия, майнеры нелегально подключились к трансформаторной подстанции и разорили государство на 3 млн гривен.