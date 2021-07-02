Разорили государство на 3 млн грн: СБУ прикрыла биткоин-ферму в Черниговской области

Майнеры, по данным правоохранителей, несанкционированно подключились к трансформаторной подстанции. Это могло привести к нештатным ситуациям с подачей электроэнергии.

В Черниговской области прекратили деятельность добытчиков криптовалюты, которые подключили свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По словам представителей спейслужбы, майнеры не только крали у государства электроэнергию, но и создавали угрозы для критической инфраструктуры региона, поскольку от вышеупомянутой подстанции получали электричество КНП "Нежинская станция экстренной медицинской помощи", КП "Нежинводоканал" и так далее.

Ферма работала два месяца и за это время, по данным следствия, нанесла государству 3 миллиона гривен убытков. В СБУ утверждают, что оборудование майнеры разместили в арендованных складских помещениях недалеко от подстанции и несанкционированно подключились к ней.

"Чтобы скрыть факты похищения и занижение показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники вмешались в работу учета системы. Для этого они использовали специализированное оборудование. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населения и предприятий", — говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли более 150 единиц техники для генерации криптовалют и специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Ранее сообщалось, что комиссия по развитию и реформам Внутренней Монголии в Китае (IMDRC) планирует создать горячую линию для сообщений о подозрительных майнинговых операциях.

Также напомним, что Ethereum прекращает майнинг на видеокартах и сокращает потребление энергии на 99%.