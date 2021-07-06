Снова афера: экс-сотрудник биржи Cryptopia признался в хищении крипты на $174 тыс.

Злоумышленник похитил "PIN-коды" от кошельков пользователей и вывел с них 13 Биткоинов.

Бывший сотрудник новозеландской криптовалютной биржи Cryptopia, которая сейчас находится в процессе ликвидации, признался в похищении цифровых активов клиентов на сумму 174 тыс. долларов США.

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Об этом сообщило издание Stuff.

Cryptopia – криптовалютная биржа, работавшая в Крайстчерче (Новая Зеландия). На пике у нее было 80 сотрудников и 1,4 млн клиентов по всему миру.

В январе 2019 года Cryptopia была взломана. Тогда украли криптовалюты на 18 млн долларов, что составляло 15% от всей цифровой валюты, принадлежащей клиентам. Это была крупнейшая кража в истории Новой Зеландии.

В мае 2019 года биржа была ликвидирована. Процессом ликвидации руководила бухгалтерская фирма Grant Thornton.

Биржа использовала кошельки с криптовалютой, похожие на электронный банковский счет с прикрепленной картой eftpos. Все, что нужно человеку для внесения депозита в кошелек, – это номер счета, известный как публичный адрес. Чтобы владелец или администратор учетной записи мог снимать или переводить средства с этого кошелька, требуется дополнительный номер (закрытый ключ), аналогичный PIN-коду на карте eftpos.

В какой-то момент сотрудник биржи сделал несанкционированные копии закрытых ключей для кошельков и сохранил их на USB-накопителе. Наличие закрытых ключей потенциально предоставило ему доступ к десяткам тысяч цифровых кошельков и многочисленным типам криптовалют на сумму более 100 млн долларов. В случае кражи средств у Cryptopia не было бы возможности получить их, если бы сотрудник не вернул их или не предоставил закрытые ключи к новому кошельку, в который были помещены средства.

Экс-сотрудник начал понемногу похищать средства. Он был уверен, что никто не станет проверять старые депозитные кошельки. Однако в сентябре 2020 года в Grant Thornton получили электронное письмо от бывшего клиента Cryptopia, который написал, что случайно поместил немного биткойнов в старый депозитный кошелек Cryptopia и попросил их вернуть. В компании изучили кошельки Cryptopia и заметили, что 13 биткойнов были незаконно выведены из нескольких кошельков в ходе серии транзакций. Началось расследование.

Не дожидаясь его результатов, бывший сотрудник сам сообщил Grant Thornton, что украл с кошельков площадки цифровые активы. Он попросил гарантий, что ему не будут предъявлять обвинения в хищении средств пользователей, если он вернет похищенную криптовалюту. Через своего адвоката обвиняемый частично признал обвинения. Судья отпустил его под залог до вынесения приговора 20 октября.

Напомним, Фокус ранее рассказывал о криптовалютных аферах, спекуляциях вокруг крипты и о том, чем опасны мемные монеты.

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